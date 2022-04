Adriana Volpe: la vita dopo il crac matrimoniale e la resa dell’ex marito

Adriana Volpe è tornata a sorridere dopo il momento difficile relativo al crac matrimoniale con Roberto Parli. La fine della relazione, piuttosto tumultuosa, si è consumata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4 che ha segnato uno spartiacque nella carriera della conduttrice trentina. Si tuffò a capofitto nel reality show dopo essere stata lasciata a casa dalla Rai, in cui ebbe dei pesantissimi scontri con Giancarlo Magalli (la vicenda è finita a carte bollate in tribunale). Oggi le burrasche sentimentali e lavorative sono acqua passata: la Volpe ha saputo reinventarsi e così è tornata ad essere serena come non succedeva da tempo.

Al momento Adriana è single. Da quando il suo matrimonio è giunto su un binario morto si è concentrata anima e corpo sul lavoro e sulle amicizie, oltreché naturalmente su Gisele, sua figlia. All’orizzonte non si vede, per il momento, nessun “lui”, ma va bene così. In questi giorni la conduttrice sta trascorrendo dei giorni spensierati a Sharm el-Sheikh, in compagnia di un suo carissimo amico vip, Giovanni Ciacci. Con lei c’è la piccola Gisele ed è tutto un tripudio di amore materno.

Anche sul versante lavorativo le soddisfazioni non sono mancate: dopo il GF Vip 4 ha preso il timone di Ogni Mattina (Tv 8). Il talk ha avuto ascolti non entusiasmanti e infatti non è stato rinnovato; è però servito alla Volpe per inserirsi nuovamente nel “giro che conta” televisivo. E infatti, conclusa l’esperienza sul canale in chiaro di Sky, è arrivata la chiamata di Alfonso Signorini che l’ha voluta come opinionista del GF Vip 6, ruolo ricoperto con puntualità e acume. Pare scontato che sarà riconfermata nella prossima edizione del reality (in forse invece Sonia Bruganelli).

Adriana Volpe e il silenzio di Roberto Parli

Il suo ex marito Roberto Parli, invece, è letteralmente sparito dai radar social e dai media, trincerandosi nel silenzio dopo aver avuto atteggiamenti alquanto opinabili nei confronti dell’ex moglie. Arrivò persino ad accusarla di aver frequentato un uomo svestito innanzi a sua figlia Gisele. Accuse che furono poi ritirate con tanto di dovute scuse. “Ha bisogno di essere aiutato”, aveva dichiarato sconfortata la Volpe che ha poi risolto la vicenda privatamente e in modo saggio. A oggi Parli sembra che si sia arreso, come dire che si sia messo il cuore in pace. La sua strada e quella di Adriana non possono più collimare. “E la vita continua anche senza di noi…”, giusto per citare Vasco Rossi.