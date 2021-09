Adriana Volpe: “I reali rapporti con Sonia. Magalli prete? Cosa ne penso”

Adriana Volpe a ruota libera: intervistata a Casa Chi, la conduttrice trentina ha sviscerato i retroscena relativi agli attriti che l’hanno vista protagonista con Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis nonché sua collega al Grande Fratello Vip. La tensione è salita dopo che la produttrice si è immortalata su Instagram assieme a Giancarlo Magalli che, come è noto, da tempo, è in battaglia con Adriana per via di alcuni episodi risalenti a quando entrambi erano alla guida de I Fatti Vostri. La Volpe ha anche commentato la nuova avventura professionale del conduttore romano che vestirà i panni di un vescovo nella prossima stagione di Don Matteo, dando manforte a Raoul Bova. Al divo tocca il difficile compito di non far rimpiangere Terence Hill, che ha deciso di lasciare il progetto dopo anni di successi indiscussi.

“Non mi aspettavo tutto questo”, ha sottolineato la trentina in merito alla burrasca in corso con la moglie di Bonolis. Adriana ha puntualizzato che una cosa è il rapporto professionale, un’altra è ciò che accade fuori da Cinecittà. Ed è proprio quel che è avvenuto all’esterno degli studi del GF Vip che l’ha lasciata stupita. “Ero convinta di aver instaurato un rapporto con Sonia – ha dichiarato -, le ho raccontato anche la mia vita privata con il cuore aperto. Per cui ero sicura di avere gettato le basi per un’amicizia. Quel che è successo mi ha destabilizzato”.

La Volpe ha rimarcato di essersi sentita ferita per lo più non dalla foto che la Bruganelli ha fatto con Magalli ma per via di quel che la produttrice ha dichiarato circa il loro rapporto. “In un commento ha scritto che non era mia amica, questo mi ha ferito”, ha voluto precisare Adriana. Nonostante ciò, ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Una caduta di stile la sua che però ha innescato un confronto, un dialogo”.

Nel corso della chiacchierata a Casa Chi, le è stato anche fatto notare che Rita Rusic, sua ex compagna di avventura al GF Vip 4, le ha lanciato delle stilettate via social di recente: “Si è sempre distinta per le sue frecciatine. Se questo serve a lei per sentirsi meglio, che lo facesse”. Quindi l’affondo duro: “Se serve per uscire dal dimenticatoio, va bene”.

Si riapproda sulle schermaglie con Sonia che ha accusato la collega di non averla salutata e di averle negato un confronto in privato. “Chi mi conosce – ha replicato la trentina – sa che non è così. Privatamente in chat mi ha scritto che non pensava di ferirmi e che avrebbe voluto un confronto. Io le ho detto che non c’era nulla da aggiungere. Questo è quello che è successo”.

Spazio infine a Giancarlo Magalli che è entrato nel cast di Don Matteo. Come sopra accennato vestirà i panni di un vescovo. Cosa ne pensa Adriana della nuova avventura professionale del conduttore capitolino? “Credo che per lui sia una bella opportunità professionale e che se il personaggio è buono, intendo nella fiction, tutto questo potrebbe aiutarlo a trasmettere un’immagine più dolce di sé”.