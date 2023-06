Adriana Volpe ha un nuovo fidanzato? Parla la conduttrice

Adriana Volpe, single dopo il divorzio da Roberto Parli, ha confessato a Gente che non le dispiacerebbe trovare un uomo, purché presenti determinate caratteristiche. Ecco cosa ha rivelato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, dal prossimo settembre nuovamente nel cast di Bella Ma’, programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco.

Adriana Volpe e il compagno ideale: il desiderio

Quando le è stato chiesto se avesse dei corteggiatori, lei ha rivelato: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance“. Sebbene abbia spiegato come non stia cercando un compagno ad ogni costo, Adriana ha delineato il tipo di uomo che le piacerebbe avere al suo fianco, non chiudendo la porta ad altri tipi di amore al di là di quello appagante di sua figlia. “Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca” ha spiegato.

Il rapporto con l’età e l’aspetto fisico: Adriana si racconta

Al di là del compagno ideale, Adriana ha parlato anche del suo rapporto con l’età che avanza: “Mi piace dire che ho venticinque anni per gamba” ha scherzato. La conduttrice ed ex modella ha confessato anche come ad oggi, guardandosi allo specchio, si apprezzi, nonostante, ha rivelato, non sia stato sempre così. Adriana, infatti, da piccola era molto diversa: “Mi sembrava di somigliare a Olivia di Braccio di Ferro” ha confessato, spiegando come, allora, fosse molto lunga e magra.

Grazie allo sport, tuttavia, il corpo di Adriana è cambiato, strutturandosi in maniera diversa. “Ho anche imparato a valorizzarmi con abiti dai modelli più adatti al mio corpo” ha spiegato. Anche quando va al mare, Adriana ha raccontato di preferire alcuni costumi piuttosto di altri, preferendo gli interi ma utilizzando, a volte, anche i due pezzi.

Adriana Volpe: la carriera televisiva dell’ex modella

Adriana Volpe, come accennato prima, è una ex modella e conduttrice televisiva. Ha debuttato sul piccolo schermo nell’autunno del 1993, quando fu valletta per il programma di Rai 1 Scommettiamo che…?. Nel 1999 ha preso parte al programma Mezzogiorno in famiglia, condotto per dieci edizioni, fino al 2009. Una seconda parentesi con il suddetto programma c’è stata dal 2017 al 2019.

Dal 2009 al 2017, inoltre, Adriana Volpe ha condotto I Fatti Vostri su Rai 2. Tra gli impegni più recenti, spiccano la partecipazione al Grande Fratello Vip come concorrente nel 2020 e il ritorno nella trasmissione, nel 2021, come opinionista. Adriana svolge lo stesso ruolo anche su Rai 2, nel già citato programma Bella Ma’.