Adriana Volpe, gravi accuse all’ex marito: è guerra, ora parla lui

Il matrimonio di Adriana Volpe non avrebbe potuto concludersi nel modo peggiore. La conduttrice e opinionista si trova infatti coinvolta in queste settimane in una pesantissima battaglia legale contro l’ormai ex marito, Roberto Parli, sul quale ha lanciato accuse davvero pesantissime. Stando al racconto della Volpe, infatti, Parli si sarebbe reso protagonista di minacce e maltrattamenti nei confronti della conduttrice, con cui si è legalmente separato a giugno del 2021.

Adriana Volpe non ci è andata giù leggera e, alla luce dei fatti, ha deciso di ricorrere alle vie legali contro Roberto Parli. L’ex marito è stato denunciato e, inoltre, sottoposto al divieto di avvicinamento. Delle violenze verbali e dei soprusi ricevuti la Volpe ha parlato in modo approfondito nell’aula di un tribunale, di fronte alle autorità giudiziare che dovranno ora prendere una decisione sul caso.

Quelle dei maltrattamenti non sono nemmeno le uniche accuse che Adriana Volpe ha lanciato nei confronti di Roberto Parli. C’è infatti di più, e sono problemi che hanno a che fare con la gestione della figlia Gisele. Sembra infatti che mentre la presentatrice si trovava rinchiusa nella casa del GF Vip, Parli avesse portato la bambina nel suo appartamento in Svizzera, di fatto “abbandonandola a sé stessa”. La versione della Volpe in merito è che la figlia fosse stata l’unica della sua classe a non aver iniziato la DAD.

Di fronte a quanto detto fin’ora, ovviamente, l’ex compagno di vita di Adriana Volpe non avrebbe mai potuto rimanere in silenzio. In serata, come riporta Il Messaggero, è arrivata la replica del diretto interessato. Ed è una risposta, chiaramente, durissima.

Roberto Parli risponde alle gravi accuse di Adriana Volpe

L’imprenditore ha risposto alla moglie per filo e per segno parlando a mezzo stampa tramite il suo avvocato. La legale Laura Corbetta, che sta seguendo il suo caso, ha commentato:

“È con indignazione per ciò che ha letto dalle svariate testate giornalistiche che Roberto Parli smentisce tutte le gravi accuse mosse dalla moglie, soprattutto quelle riguardanti la figlia che, anzi, è sempre stata da questi protetta.”

A questo punto, la Corbetta ha tenuto a sottolineare come la Volpe si sarebbe resa protagonista di altre dichiarazioni menzognere molto gravi nei confronti del suo cliente:

“Con altrettanta menzogna e scorrettezza ha proferito le gravi accuse contro il marito divulgandole senza scrupolo, come quella riferita ai soldi che, a suo dire, avrebbe speso per scopi diversi da quelli famigliari. Accuse che Roberto Parli contesta e che saranno fatte oggetto di adeguata difesa e smentita, essendo il processo alle prime battute; semmai, è sempre stato il marito a provvedere al sostentamento in via esclusiva della famiglia, al pagamento di vacanze da sogno in località esclusive frequentate, grazie a lui, anche dalla moglie.”

Alla luce degli ultimi sviluppi, sembra proprio che lo scontro legale fra i due andrà avanti ancora a lungo. La guerra dei Roses è appena iniziata.