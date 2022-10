È un momento davvero complicato nella vita privata di Adriana Volpe. A Roma è iniziato il processo contro l’ex marito Roberto Parli, dal quale undici anni fa ha avuto la figlia Gisele. Un matrimonio perfetto, da favola, celebrato nel 2008 e giunto al termine nel 2020, dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe ha denunciato Roberto Parli per minacce e maltrattamenti e oggi l’uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento. L’ex gieffina e opinionista tv ha raccontato in aula i momenti drammatici che è stata costretta a vivere dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Durante la pandemia è infatti scoppiata una crisi profonda che ha portato alla separazione.

Adriana Volpe ha lasciato il reality show di Alfonso Signorini dopo aver appreso che il suocero stava male (successivamente è deceduto per Covid) e ha trovato il marito decisamente cambiato da come l’aveva lasciato prima del suo ingresso al GF Vip:

“Mio padre, mentre ero ancora al Grande Fratello, si era reso conto che mio marito era cambiato, che prelevava ingenti quantità di denaro dal mio conto, 22mila euro in un mese. Nei mesi successivi mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online”

Mentre Adriana Volpe era nella Casa del Grande Fratello Vip, l’uomo avrebbe accudito la figlia portandola nel suo appartamento in Svizzera. La bambina, secondo la conduttrice, sarebbe stata “completamente lasciata a sé stessa, tutti avevano iniziato la DAD tranne lei”.

In quel momento sarebbero iniziate le minacce davanti alla piccola e ai genitori della Volpe: “Prese i miei documenti e quelli della bambina. Per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico. Lui mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, davanti a me, alla mia bambina e anche in mia assenza”.

La replica dell’ex marito di Adriana Volpe

L’avvocato Laura Corbetta, che sta difendendo Roberto Parli, ha così replicato:

“È un padre che è sempre stato presente. In questo momento non può avere contatti con la figlia, neppure telefonici, per via del divieto di avvicinamento, una misura disposta dopo la denuncia presentata dalla ex moglie. Denunce che sono state presentate anche in Svizzera. Su questa misura abbiamo presentato due istanze di revoca, di cui una appellata. Se non ha contatti con la figlia in questo momento non è per sua volontà”

In una recente intervista a Verissimo Adriana Volpe non si è sbottonata troppo sulla delicata situazione ma si è limitata a dire che in questo momento sta facendo sia da madre che da padre alla figlia, che è a conoscenza dell’intera faccenda.

La piccola è tornata a vivere a Roma con la madre dopo il breve trasferimento a Milano, dovuto al lavoro di Adriana Volpe a Tv 8, per il programma Ogni mattina. Format che, però, non ha avuto il successo sperato e la presentatrice ha colto al volo l’offerta di tornare al Grande Fratello Vip, dove ha affiancato Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Oggi è un’analista di Alberto Matano a La vita in diretta e sta lavorando ad un nuovo progetto tv top secret.