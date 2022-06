Adriana Volpe fuori dalla tv: Maurizio Costanzo spiega perché

Ancora una svolta inaspettata nella carriera di Adriana Volpe. Nonostante l’affetto del pubblico e i buoni ascolti la conduttrice non è stata riconfermata dalla produzione del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. Un grande dispiacere per l’ex concorrente del reality show, che sperava di fare il bis a settembre. L’autore e presentatore Alfonso Signorini vuole apportare novità alla settima edizione del programma ed è così alla ricerca di una nuova coppia scoppiettante.

Adriana Volpe è dunque rimasta senza un’occupazione fissa sul piccolo schermo. Almeno per il momento, infatti, non sembra ci siano progetti o impegni per la 49enne, che rischia di restare a casa durante la prossima stagione televisiva. Un vero e proprio cambiamento per la Volpe, che in venti anni di carriera non si è mai fermata. Tante trasmissioni in Rai, poi l’avventura al Grande Fratello Vip sia da gieffina sia da opinionista, senza dimenticare l’esperienza a Tv 8.

Secondo Maurizio Costanzo i troppi cambiamenti apportati negli ultimi anni non avrebbero fatto particolarmente bene ad Adriana Volpe. Sulle pagine del settimanale Nuovo, dove da anni cura una rubrica tv, il marito di Maria De Filippi ha ricordato che per fare carriera nel mondo dello spettacolo e raggiungere dei traguardi notevoli ci vuole maggiore pazienza.

Costanzo ha praticamente bacchettato Adriana Volpe:

“I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”

L’ex collega di Giancarlo Magalli seguirà il consiglio del giornalista? In attesa di trovare una nuova sistemazione sul piccolo schermo Adriana Volpe si gode la figlia Gisele, avuta dall‘ex marito Roberto Parli. Il matrimonio tra i due è naufragato dopo l’avventura della Volpe alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Insieme per più di dieci anni ad un certo punto Adriana e Roberto non sono riusciti più a comprendersi e hanno deciso di prendere strade differenti. Per la Volpe si tratta del secondo divorzio: in passato è stata legata per qualche mese all’imprenditore Chicco Cangini.

Oggi Adriana Volpe è single e poco interessata a nuove frequentazioni. L’ex volto Rai è concentrata più che mai sulla piccola Gisele, che ha undici anni ed è molto affezionata alla madre. La bambina sta crescendo serena e spensierata nonostante la separazione dei suoi genitori.