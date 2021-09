Ex marito Volpe, accuse pesanti a lei e al GF Vip: la reazione di Adriana

Non c’è davvero pace per Adriana Volpe, che nelle scorse ore si è ritrovata il suo ex marito (o perlomeno così pare) all’attacco, per di più pubblicamente, sul suo profilo Instagram. Ma che cos’è accaduto, esattamente?

È presto detto. Una manciata di ore fa, nell’attesa di rivederla al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista, la conduttrice ha pubblicato uno scatto al fianco del suo “capo” Alfonso Signorini. Un’immagine spensierata, un fotomontaggio con i due su una pista da velocisti, comodamente seduti sui loro rispettivi sgabelli. Peccato soltanto che nei commenti del post sia apparso all’improvviso come un fulmine a ciel sereno Roberto Parli, per di più con il dente avvelenato.

L’ex marito della Volpe ha iniziato a scrivere una serie di frasi sconclusionate e del tutto fuori contesto rispetto all’immagine pubblicata, lanciando insinuazioni pesanti sull’ex compagna e sul programma Mediaset. “Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni” o ancora “Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”: queste alcune delle parole apparse su Instagram e scritte dall’utente @parliroberto.

Ma siamo sicuri che il commentatore in questione sia effettivamente chi dice di essere? Roberto Parli non si era forse cancellato da Instagram? La certezza matematica a riguardo non c’è, anche se alcuni indizi lasciano pensare che sia effettivamente lui. Fra gli altri, il fatto che sul suo profilo l’uomo abbia delle foto inedite con la piccola Gisele. L’utente in questione, inoltre, ha spiegato in un vecchio post che gli è stato hackerato l’account @RobyParli. Il che spiegherebbe la sparizione del profilo ‘vecchio e la comparsa di quello nuovo, cioè @parliroberto. Ma non è finita qui.

Il post originale commentato dall’imprenditore, che potete recuperare qui sotto, è stato prontamente cancellato dalla conduttrice. Se si fosse trattato di un fake, a ben pensarci, non ce ne sarebbe stato il bisogno. Non è questa, fra l’altro, l’unica volta che Parli si è scagliato contro l’ex moglie sui social. Lo scorso maggio, l’uomo aveva accusato la presentatrice di aver concesso ad un amico, Marco Profeta, di girare senza veli per la casa proprio di fronte agli occhi della figlioletta. Versione poi smentita dallo stesso Parli che ha chiesto scusa. Una brutta storia, che immaginiamo Adriana Volpe abbia voglia di buttarsi alle spalle una volta e per tutte.