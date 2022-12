Rimpatriata di volti noti nell’undicesima edizione del Vip Champion che si sta tenendo a Cortina d’Ampezzo in questi giorni. Sulle nevi delle Dolomiti hanno fatto capolino anche Adriana Volpe e Alfonso Signorini, che si è preso un break dagli impegni del Grande Fratello Vip 7. A proposito di GF Vip, della conduttrice trentina e del direttore di Chi Magazine: dopo che ad Adriana è stato dato il benservito (al suo posto, in veste di opinionista, è stata scelta Orietta Berti), in che rapporti è rimasta con il giornalista? Di recente, in un paio di interviste, la Volpe ha dichiarato senza troppo girarci attorno che l’essere stata rimpiazzata nel reality show più spiato d’Italia è stato per lei “un colpo al cuore”.

Amarezza aumentata anche per via del fatto che Signorini, dopo averle preferito la Berti, le ha proposto di rientrare come concorrente nel programma, pur sapendo la delicata situazione privata che sta affrontando. Dopo la separazione dal marito Roberto Parli, Adriana ha raccontato che sta provvedendo a crescere da sola la figlia Giselle, facendo “sia da madre che da padre”. Ebbene, dopo cotante dinamiche sotterranee che l’hanno portata lontana dagli studi Mediaset e del GF Vip, e dopo la proposta ‘azzardata’ di Signorini, con quest’ultimo ha tagliato tutti i ponti oppure no? Assolutamente no. E infatti, all’evento Vip Champion ha trascorso del tempo con il giornalista, tra chiacchierate e sorrisi.

A riprova di ciò, la trentina ha postato una foto sui suoi profili social in cui la si vede sorridente al fianco del conduttore. Insomma, la questione ‘defenestramento’ da opinionista del GF Vip è stata digerita. Non condivisa, ma accettata. Tornando all’undicesima edizione del Vip Champion, da segnalare la presenza di molti altri ‘vipponi’: sulle Dolomiti sono spuntati, tra gli altri, le sorelle Selassié, Alex Belli e Delia Duran, Matilde Brandi, Benedetta Mazza, Valeria Marini, Raffaella Fico, Stefano Sala e la moglie Dasha.

Cos’è l’evento Vip Champion

L’undicesima edizione del Vip Champion si sta svolgendo a Cortina (l’evento è iniziato il 16 dicembre e si concluderà lunedì 19) e, come le precedenti a Capri, si avvale della partecipazione di volti noti dello show-biz e dello sport, impegnati a sfidarsi sui campi di padel, in gare di sleddog ed in ciaspolate sulle montagne del Parco Nazionale delle Dolomiti.

Gli ospiti sono stati accolti presso il Grand Hotel Savoia, che sorge nel cuore della cittadina di Cortina d’Ampezzo, luogo ideale per lo scii e gli sport invernali.

Adriana Volpe e la delusione per la non riconferma al Grande Fratello Vip

Poche settimane fa, l’ex volto de I Fatti Vostri è stata protagonista a Verissimo ed ha parlato ampiamente della sua esperienza al GF Vip. “Sì, mi manca tantissimo il GF Vip – ha ammesso -. Quel programma mi ha dato tanto, lo ho nel cuore. L’ho vissuto da concorrente e poi da opinionista. Così ho visto il dietro le quinte. Ho avuto la libertà di poter dire quello che penso e per la prima volta ho assaporato la libertà di poter dire ciò che volevo”. La sostituzione con Orietta Berti? “Ci sono rimasta molto male, ho lavorato bene, pensavo di meritarmi quel posto. Capisco però che bisogna innovare”.

Spazio poi alla proposta di Signorini che l’avrebbe voluta nuovamente nelle vesti di concorrente. “Per me è stato un colpo al cuore – ha dichiarato la Volpe -. Ho detto no: non c’erano più le situazioni del 2020. Non posso lasciare mia figlia da sola, io ho tutto sulle mie spalle in questo momento. Giselle non poteva essere privata della figura della mamma”.