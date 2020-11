I due conduttori e il loro gruppo di lavoro non saranno presenti in studio dal 30 novembre: la decisione è giunta dopo la notizia della positività al Coronavirus di Giovanni Ciacci

Ogni mattina, talk ‘maratona’ di Tv8 in onda quotidianamente dalle 9,45 alle 14 e condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, prosegue il suo travagliatissimo percorso. Nelle scorse ore è giunta un’altra tegola sul programma che vedrà completamente rimodulato lo stile di conduzione nei prossimi giorni. La 47enne trentina e il volto sky saranno presenti nel talk ma da casa loro. Tale riformulazione prenderà avvio da lunedì 30 novembre 2020.

Lo studio non sarà comunque deserto: il ‘supplente’ indicato è Davide Camicioli che ha già preso confidenza con Ogni Mattina sostituendo Viola, dopo che quest’ultimo fu vittima di un incidente in motorino, poche settimane fa.

La rivoluzione temporanea adottata dal programma è stata resa necessaria dopo che Giovanni Ciacci è risultato positivo al tampone, informando di aver contratto il Coronavirus. Il costumista, oltre ad essere un opinionista fisso dei salotti televisivi di Barbara d’Urso, è uno dei membri del cast di Ogni Mattina. Nella fattispecie cura la rubrica le ‘pagelle di Ciacci’. Proprio per i contatti avuti da Giovanni con i conduttori, in via precauzionale, si è deciso di mandare in smart working il gruppo di lavoro dello show, come da protocollo anti-Covid.

Ogni Mattina, il percorso travagliato del talk di Tv8: ascolti sotto le aspettative

Il programma è decollato in piena estate ed ha segnato il ritorno alla conduzione di Adriana Volpe, fresca dell’esperienza al Grande Fratello Vip 4. Diversi i problemi riscontrati dal talk in questi mesi. In particolare si osserva che i dati di ascolto non sono stati sicuramente entusiasmanti.

Inoltre, nelle ultime settimane, la rete ha fatto un cambio di frequenze, episodio che ha fatto sparire da un giorno all’altro Tv8 dal teleschermo di diversi utenti (il problema si risolve risintonizzando il canale), provocando una ulteriore emorragia di pubblico.

Alla luce di ciò, diversi spifferi hanno sostenuto che la trasmissione sia in procinto di chiudere anzitempo i battenti. Sulla vicenda è intervenuta in prima persona Adriana Volpe via Instagram, rassicurando che “non si chiude” perché il programma punta “sui contenuti” e senza “guardare i risultati”. Chissà se anche i vertici della rete la pensano nello stesso modo.