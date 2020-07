Adriana Volpe e Denver di nuovo insieme in tv a Ogni Mattina: quando

Della serie a volte ritornano: Andrea Denver e Adriana Volpe tornano insieme in tv! L’appuntamento per i fan è di quelli imperdibili, dato che i due mancano a tantissimi dopo la fine del Grande Fratello Vip. Insomma chi si è affezionato non si lascerà sfuggire l’occasione per rivedere in televisione i Volver, così li chiamano i fan, dall’unione dei due cognomi. E poi ammettiamolo: è un’occasione ghiotta anche per gli appassionati di gossip, non solo per chi sostiene i due dal Gf Vip fino a oggi. Adriana e Denver infatti sono stati molto chiacchierati sia quando erano rinchiusi nella Casa di Cinecittà sia dopo, perché il gossip non li ha lasciati tranquilli neanche a reality terminato. Il matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli era in crisi un giorno sì e due no a causa di Andrea Denver secondo il gossip, ma la verità è sempre stata un’altra e cioè che Adriana e Denver sono diventati ottimi amici. Di sicuro ne avremo conferma anche tra pochi giorni.

Ogni Mattina, arriva Andrea Denver ospite in studio: ecco quando

Quando avverrà il fatidico incontro? Come ha ricordato anche Bitchy, presto Denver sarà ospite di Ogni Mattina e avremo modo di rivederlo in televisione insieme ad Adriana Volpe, che hai iniziato la sua avventura su TV8 carica come non mai. L’ospitata di Denver è prevista per lunedì 6 luglio, nello spazio dedicato al gossip ovviamente. Sarà stata Adriana Volpe a richiederlo? Oppure la produzione stessa ha pensato di tentare il colpaccio, visti i numerosi gossip sui due che non accennano a placarsi? Chiunque sia stato a fare il primo passo o a prendere l’iniziativa, Denver a Ogni Mattina da Adriana risulta al momento una cosa molto gradita da parte dei fan. E non solo da loro, ricordiamo. Non stupirebbe un picco di ascolti del programma con l’arrivo di Denver, ma rimane un grande punto interrogativo da risolvere. Chi lo intervisterà?

Adriana Volpe accoglie Denver nel suo Ogni Mattina: i due di nuovo insieme in tv dopo il Gf Vip

Nella trasmissione Adriana non è sola, ma insieme a lei c’è Alessio Viola che si presta benissimo alla parte di Ogni Mattina dedicata alle interviste agli ospiti. Inoltre con lui sarebbe una intervista tra conduttore e ospite, con Adriana risulterebbe più una chiacchierata tra amici. E così sì che sarebbe un vero salto indietro al Gf Vip, alle chiacchierate che facevano sotto le telecamere e con tutti i loro sostenitori ad ascoltarli.