Adriana Volpe ferita dalla Rai: “Ricevuto una lettera di richiamo”, lo sfogo

Adriana Volpe si dice delusa dalla Rai: le parole della conduttrice che si sfoga dopo la cancellazione dal palinsesto di Mezzogiorno in famiglia

Ha tenuto banco per diverso tempo la “protesta” di Adriana Volpe verso la Rai. Lei di certo è uno dei volti più conosciuti dell’azienda di Viale Mazzini e dopo le tensioni con il collega Giancarlo Magalli, la Volpe si è scagliata contro Rai 2 per la cancellazione dal palinsesto di Mezzogiorno in famiglia, che condivideva con Massimiliano Ossini. Una decisione che Adriana fa fatica ad accettare dati gli ascolti anche molto buoni del programma. E dopo ripetuti botta e risposta con il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, la presentatrice e showgirl dice la sua sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 3 luglio. La delusione è davvero tanta, lei che lavora in Rai dal 1996 e si dice anche molto orgogliosa di aver preso parte alla grande famiglia della tv di Stato. Ma tutto è cambiato solo qualche giorno fa.

Adriana Volpe racconta il retroscena sulla Rai: “Ricevuto una lettera di richiamo“

Negli ultimi anni, Adriana Volpe ha vissuto momenti di grandi difficoltà in Rai, partendo dai contrasti con Magalli che le sono costati l’uscita da I Fatti Vostri e un taglio netto dello stipendio. Tutto poi sta peggiorando dopo le sue lamentele nate successivamente alla decisione di Rai 2 di cancellare per la prossima stagione Mezzogiorno in famiglia, uno degli storici programmi del fine settimana. “La cosa che più mi ha ferita è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa. Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica?“, si chiede la Volpe. Una situazione davvero difficile che la conduttrice ha cercato di portare a galla con tutte le sue forze. “Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e infine lasciati a casa“, si sfoga ancora.

Adriana Volpe torna a bomba su Magalli: “Sono i fatti a parlare“

Le tensioni con Giancarlo Magalli hanno allontanato Adriana Volpe dal conduttore e anche dalla trasmissione che co-conduceva con lui. Una brutta vicenda che Adriana cerca di spiegare ancora una volta, e non senza nuove accuse a Magalli. “Per quasi due anni mi ha dato della millantatrice, raccontando in giro che non lo avevo mai querelato. Ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto. Basti pensare a quando, ospite da Massimo Giletti su La 7, riferendosi a me ha detto: “Non parlo con le bestie“, chiosa la presentatrice.