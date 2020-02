Adriana Volpe e Cucuzza condurranno un programma Mediaset: il gossip

Mattino 5 in onda anche il weekend? Il Biscione starebbe valutando Adriana Volpe e Michele Cucuzza per la conduzione

Quel che sembrava solo un’ipotesi ora potrebbe trasformarsi in un progetto concreto: una versione del talk show Mattino 5 in versione weekend potrebbe presto approdare nel piccolo schermo. Stando a quanto risulta al noto sito di informazione Blogo, Mediaset starebbe pensando di produrre per la prossima stagione un doppio appuntamento del salotto attualmente condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, il sabato e la domenica mattina. Nel programma sarebbero coinvolti anche Adriana Volpe e Michele Cucuzza, entrambi concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Con anni di esperienza alle spalle di conduzione di programmi similari, la coppia sembra essere la soluzione perfetta per il nuovo progetto di casa Mediaset.

Dopo la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia, Adriana Volpe riparte in Mediaset?

Molti telespettatori affezionati alla showgirl hanno sperato in un suo ritorno in televisione. Quando Adriana Volpe è approdata al Grande Fratello Vip, le speranze si sono riaccese e pare che l’azienda del Biscione voglia esaudire i desideri del pubblico. Nella prossima stagione televisiva, dovrebbe andare in onda Mattino 5 Weekend, una versione del talk che va in onda tutte le mattine su Canale 5 però in onda il sabato e la domenica. La Volpe, ancora in gara nel reality condotto da Alfonso Signorini, ha nel curriculum le co-conduzioni di programmi familiari come I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia. Per quanto riguarda Michele Cucuzza, il giornalista vanta una lunga esperienza in programmi di informazione e intrattenimento, essendo stato per molti anni al timone de La vita in diretta su Rai 1. Stando sempre alle informazioni riportate su Blogo, l’unico ostacolo da superare per l’emittente televisiva sarebbe la questione economica, ovvero la necessità di trovare il budget per la nuova produzione.

Scontro Magalli-Volpe: Signorini lo invita al Gf Vip

Era inevitabile che la vicenda tra il conduttore Rai e la showgirl venisse a galla durante la partecipazione di quest’ultima al reality di Canale 5. Dopo lo sfogo di Adriana, la quale ha dichiarato: “Sono pronta ad incontrarlo, sono anni che lo sono, dal 2017. Ho ricevuto delle scuse in diretta per quello che era successo in trasmissione. Da quel momento però non mi ha più salutato e neanche guardato negli occhi“, anche il padrone di casa Alfonso Signorini ha invitato Magalli ad avere un chiarimento con la donna in trasmissione.