Adriana Volpe compie 47 anni: le parole del marito Roberto

Adriana Volpe spegne 47 candeline: le parole del marito Roberto Parli

Tanti auguri ad Adriana Volpe che oggi 31 maggio 2020 spegne 47 candeline. Un compleanno ‘frizzante’ che fa da antipasto a un periodo che si preannuncia pieno di novità per la conduttrice trentina. Tra pochi giorni, più precisamente il 29 giugno, inizierà una nuova avventura televisiva accanto ad Alessio Viola: l’appuntamento è su Tv8 con una trasmissione quotidiana che andrà in onda dalle 10 alle 14. Non solo cambiamenti di lavoro: Adriana si trasferirà da Roma a Milano a partire da giugno. Il che significa che sarà più vicina al marito Roberto Parli che vive tra la Svizzera e Montecarlo dove cura diversi affari. E proprio Roberto, oggi, via social, è stato tra i primi a porgere gli auguri alla moglie. Un gesto che non è passato inosservato e che mette definitivamente a tacere le voci che vogliono la coppia in crisi.

Roberto e i baci a distanza per Adriana Volpe

“Ciao Adri, buon compleanno. Happy Birthday to You. Ti mando baci, baci, baci”. Così Roberto in un breve filmato diffuso sul suo profilo Instagram. L’imprenditore si è ritratto al porto del Principato di Monaco, con un paio di occhiali da sole e un’espressione rilassata. A breve rincontrerà Adriana e la figlia Gisele. La famiglia è divisa da parecchi giorni, per via delle difficoltà a spostarsi da stato a stato e da regione a regione. Ricordiamo che dopo il Grande Fratello Vip 4 si sono rincorse le voci di una presunta crisi matrimoniale. Voci sempre smentite dai diretti interessati.

Adriana pronta a sbarcare su Tv 8: “Spero nel supporto di voi fan”

“Spero nel vostro supporto. Io ci tengo ad avere una vostra opinione, sapere cosa ne pensate, anche per aggiustare il tiro e cambiare le cose”, ha dichiarato Adriana in un recente intervento su Instagram a proposito del programma che la vedrà protagonista. Inoltre, ha ricordato il suo addio al Grande Fratello Vip. Addio avvenuto per la morte del suocero. “Mi hai emozionato perché ho vissuto tante volte quell’abbandono e soprattutto quegli abbracci che una volta uscita non ho più potuto dare, vista la situazione…il fatto che trovo la vostra stima ed il vostro affetto mi gratifica perché non mi fate sentire vecchia!”, ha concluso, rivolgendosi ai fan.