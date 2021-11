Adriana Volpe chiede il ritorno di Denver al GF Vip, lui reagisce così

Nel corso della ventunesima puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 22 novembre 2021 sono state mostrate alcune foto di edizioni passate del reality. Tra queste alcune che ritraggono l’opinionista Adriana Volpe in piscina insieme al modello Andrea Denver nel corso della quarta edizione dello show. La conduttrice ha quindi citato l’ex gieffino su Twitter: ecco la sua risposta.

Adriana Volpe ha riacceso le speranze di tutti i telespettatori che la vedevano benissimo in coppia con Denver, al secolo Andrea Salerno. Sono molti coloro che si sono scatenati sui social notando gli occhi “friccicarelli” della conduttrice nel momento in cui è stato nominato il modello. Ma non è finita qui: il veronese ha notato le parole della Volpe e ha addirittura ricondiviso il post. Secondo quanto riportato da Novella 2000 inoltre il ragazzo ha anche messo like a molti tweet che commentavano il loro presunto flirt.

Gf Vip, Adriana Volpe, Andrea Denver e le foto in piscina

Ma andiamo indietro nel tempo. Uno dei momenti più chiacchierati della quarta edizione del GF Vip, andata in onda l’anno scorso, ha coinvolto proprio Adriana Volpe. Quest’ultima, all’epoca legata a Roberto Parli, è apparsa molto in sintonia con Andrea Denver, altro coinquilino della Casa. Gli atteggiamenti tra loro sembravano proprio suggerire che ci fosse qualcosa di più di un’amicizia. I due, in quel momento entrambi in una relazione, hanno sempre negato. Tuttavia, le loro celebri foto in piscina hanno trasmesso tutt’altro.

Queste immagini sono state tirate in ballo da Alfonso Signorini, che ha mostrato dei tweet di Giulia Salemi durante l’ultima puntata del GF Vip, a proposito del feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge, anch’essi protagonisti di una nuotata in piscina altrettanto ambigua. La Volpe, imbarazzatissima, non ha voluto ricordare quei momenti in studio. La stessa Sonia Bruganelli, altra opinionista del GF Vip, ha notato che la trentina si è “ammutolita”, non rispondendo alle domande del conduttore. Questa ha preferito commentare su Twitter, dove ha scritto ironicamente che si augura che Denver ritorni nella Casa così come è successo per Maria Monsè.

La Monsè rientra… ma Denver no?!???? #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) November 22, 2021

Si è trattato di un semplice scambio scherzoso o c’è davvero la possibilità che l’ex gieffino faccia il suo ritorno nella Casa? Non è sicuramente escluso che possa anche fare una semplice comparsata per la felicità della Volpe, che oggi è single dopo la rottura con Parli.