Adriana Volpe s’imbarazza per Denver: il ricordo del GF Vip la ammutolisce

Adriana Volpe e Andrea Denver hanno fatto sognare il pubblico della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma dopo stasera si potrebbero riaccendere le speranze in qualche fan. Tra i due era nata una bella amicizia ed era evidente la complicità, ma non sono mai andati oltre. Adriana era sposata, per cui non avrebbe mai neanche dato speranze al modello che potesse nascere qualcosa. Allo stesso tempo, però, anche Denver era fidanzato e consapevole della fede al dito della Volpe, per cui è sempre stato al suo posto. Eppure, l’alchimia era sotto gli occhi di tutti e per questo c’è stato chi ha sperato.

Quell’alchimia sembra non essere svanita del tutto, perché se ne è parlato anche stasera al GF Vip 6, dove Adriana è opinionista e non più concorrente. Galeotto è stato un tweet di Giulia Salemi che ha postato quattro foto prese dalla piscina del GF Vip di concorrenti che si sono scambiati effusioni o hanno giocato. C’era la sua foto con Pierpaolo, poi il bacio di Paolo e Clizia ed Alex e Soleil di questa edizione. Gli scatti erano quattro: c’era anche la foto di Adriana Volpe e Denver nella piscina del GF Vip. Signorini ha mostrato il tweet sia in studio sia nella Casa e ha narrato le storie dietro a ogni scatto. Quando ha parlato di Adriana Volpe e Denver ha cercato di interpellare l’opinionista che però non è riuscita a proferire parola!

In un primo momento ha chiarito che la sua foto era dovuta a un servizio fotografico organizzato dal Grande Fratello. Quando Signorini ha detto che ai tempi si è parlato molto dello “sfioramento in piscina” fra loro, Adriana ha solo sorriso. Sonia Bruganelli ha subito preso la parola per mettere in evidenza l’imbarazzo di Adriana Volpe per Denver, che in effetti non è passato inosservato. Così la moglie di Bonolis: “Parla sempre di Denver che si ammutolisce. Se le parli di Denver lei si ammutolisce!”. Anche a queste parole la Volpe non è riuscita a ribattere!

Insomma, Adriana Volpe era davvero in imbarazzo per Denver al GF Vip era innegabile ed è rimasta effettivamente in silenzio! In sottofondo la Bruganelli continuava a dire che sembrava ipnotizzata o in freeze. Sì, si è ammutolita davvero parlando del modello, ma poi ha provato a cavarsela in qualche modo. Signorini ha notato il silenzio della sua opinionista parlando di Denver e lei ha ribattuto così: “Ma sai perché, io ricordo quel servizio fotografico e ricordo anche il fotografo. Era Zequila”. Con queste parole è riuscita a uscire dall’imbarazzo, in qualche modo.

L'occhio friccicarello di Adriana quando si parla di Andrea Denver è la conferma che noi ci abbiamo sempre visto lungo ???? #volver #gfvip — Ylenia Mozzillo (@YleniaMozzillo) November 22, 2021

Eccomi qui ancora sotto il treno per Adriana e Denver. #gfvip — Karmen. (@njennasmeh) November 22, 2021