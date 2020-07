Adriana Volpe e Alessio Viola: rapporti tesi tra i due? La risposta in diretta

Nemmeno il tempo di cominciare che Adriana Volpe e Alessio Viola si sono ritrovati al centro di scomode voci circa il loro rapporto professionale. Il tandem di Ogni Mattina (Tv 8), infatti, nelle scorse ore è finito nel calderone mediatico quando sui social qualcuno ha ipotizzato di un clima teso nel dietro le quinte del programma. A far montare i rumors un qui pro quo: nella puntata scorsa l’ex Fatti Vostri ha offerto il gomito al collega (classico saluto in tempi di coronavirus), non ricevendo alcun cenno d’intesa. L’episodio ha innescato i commenti delle malelingue che hanno visto della malizia dove non c’era. Semplicemente Viola non si è accorto del gesto e non ha offerto il proprio gomito per una svista, non perché con la Volpe qualcosa non vada. Poco fa la questione è stata chiarita in diretta.

Adriana Volpe e Alessio Viola, nessuna frizione a Ogni Mattina

Un balletto improvvisato e simpatico e le seguenti parole pronunciate col sorriso da Adriana Volpe: “Che non si dica che tra noi c’è il gelo”. Questa la gag inscenata dalla conduttrice e da Viola in diretta oggi 1 luglio 2020. Il discorso è chiuso e il messaggio è più che chiaro: non c’è alcuna tensione alla conduzione di Ogni Mattina. La voce diffusasi è stata alquanto fastidiosa, soprattutto per Adriana che ricordiamo viene da una vicenda molto delicata. Ormai è più che nota la sua storia a I Fatti Vostri, dove ha avuto parecchie frizioni con Giancarlo Magalli.

Conduttori e ‘gelo’: il caso Matano-Cuccarini

Altro caso assai rumoroso capitato di recente, a proposito di ‘gelo’ tra coppie di conduttori, è stato quello che ha visto protagonisti Alberto Matano e Lorella Cuccarini a La vita in diretta, Rai Uno. Durante l’ultima puntata sono emersi retroscena assai spigolosi che hanno certificato che i rapporti tra il giornalista e la presentatrice si erano ormai deteriorati. Addirittura, in un clima surreale, durante la chiusura della trasmissione entrambi si sono ignorati. La questione ha pure travalicato il video con delle mail fatte emergere a mezzo stampa in cui è apparso nitidamente che la situazione tra Matano e Lorella è piuttosto tesa.