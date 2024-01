Adriana Volpe al timone di un nuovo programma su Rai 2: i dettagli

Sembra che Adriana Volpe possa presto essere al timone di un nuovo programma televisivo. A riportare l’indiscrezione è stato TvBlog, che ha svelato il nome, il format e altri dettagli sul nuovo show guidato dalla nota conduttrice.

Adriana Volpe: il nuovo programma

Il programma in questione dovrebbe chiamarsi Dr. Job. Tre cittadini in cerca di lavoro, un imprenditore disposto a formarli, tre aziende che decideranno di assumerli: questa sarebbe l’idea alla base del nuovo show di Adriana Volpe. L’obiettivo del format che, stando a quanto si legge, sarebbe stato ideato dalla stessa conduttrice, dovrebbe essere quello di raccontare il complesso equilibrio che regge il mercato italiano del lavoro, puntando anche ad avvicinare chi cerca un’occupazione stimolante e chi, invece, vorrebbe avvalersi di collaboratori brillanti.

Il Dr. Job in questione, poi, dovrebbe essere l’imprenditore e formatore Leonardo Leone. Di puntata in puntata, quest’ultimo dovrebbe insegnare come entrare nel mondo del lavoro ai giovani, ma anche come trovare un impiego soddisfacente a quelle persone, più avanti con l’età, rimaste senza occupazione.

Dr. Job dovrebbe andare in onda su Rai 2, a partire da sabato 13 gennaio e dalle ore 9:45 fino alle 10:30. TvBlog ha poi riportato anche i nomi di coloro che lavorano al programma. Oltre ad Adriana Volpe, tra gli autori figurerebbero Christin De Fazio, Dora Albanese e il già citato Leonardo Leone. La regia, invece, dovrebbe essere affidata a Mario Maellano. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se la Rai confermerà o meno questa indiscrezione.

Adriana Volpe: da I Fatti Vostri a Bella Ma’

Dopo l’addio a I Fatti Vostri che non era stato dei migliori (caratterizzato dalla polemica a distanza con Giancarlo Magalli), Adriana Volpe aveva partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ritirandosi per motivi famigliari. A seguire, l’esperienza al timone di Ogni mattina su TV8. Tra il 2021 e il 2022, una nuova esperienza al Grande Fratello Vip, stavolta come opinionista nella sesta edizione. Da oltre un anno, infine, Adriana fa parte del cast fisso di BellaMa’, programma di Pierluigi Diaco che va in onda ogni pomeriggio (dal lunedì al venerdì) su Rai 2.