Adriana Volpe tra le grinfie di Scherzi a Parte. Alla conduttrice trentina è stata organizzata una trappola dal popolare programma di Canale Cinque in occasione dei 60 anni di Marco Durante, suo agente. Presente anche Patrick Ray Pugliese, amico dell’ex volto de I Fatti Vostri. Lo scherzo è iniziato con l’arrivo di Adriana in hotel. Qui ha fatto l’incontro di Richard, dipendente dell’albergo che si è finto un suo ammiratore assiduo nonché poeta di dubbio talento, per usare un eufemismo. Subito l’uomo, nel mostrare la camera alla presentatrice, ha manifestato chiari segnali di corteggiamento. Segnali che via via si sono fatti più invadenti.

Dopo aver visionato la stanza assieme a Richard, la Volpe ha incontrato Patrick nella hall dell’hotel e con lui si è diretta alla festa di Durante. Alla guida dell’auto naturalmente si è messo lo spasimante che ha continuato il suo corteggiamento imbarazzante. A un certo punto ha chiesto alla sua beniamina se fosse sposata. “Ero”, ha chiosato Adriana, confermando una volta di più che il suo matrimonio con Roberto Parli, imprenditore di origini svizzere, è giunto al capolinea. Richard ha poi lasciato i due clienti al party di Durante. Tornato in albergo, si è messo un galante smoking, si è diretto nella camera di Adriana e si è infilato sotto la rete del letto.

A notte fonda la conduttrice ha fatto rientro in hotel, senza accorgersi della presenza di Richard. Si è così coricata, cascando nel sonno. A quel punto il dipendente è sgattaiolato fuori e si è infilato sotto le coperte, assieme ad Adriana, la quale si è svegliata iniziando a strillare E Richard il ‘poeta’ che ha fatto? Naturalmente ha cominciato a snocciolare una lirica. Esterrefatta la Volpe ha provato a fuggire dalla stanza che però è stata bloccata da fuori da un uomo in evidente sovrappeso vestito da lottatore di sumo.

Sempre più spaventata e con il sospetto che la vicenda potesse volgere al peggio, la conduttrice ha prima cercato di intimidire Richard verbalmente (“Come ca…o sei entrato? Fermo là), poi, siccome lui ha avanzato sul letto, ha preso tra le mani un vaso di fiori e glielo ha scagliato addosso, senza centrarlo. Quindi ha afferrato un secondo vaso. Stavolta ha colpito in pieno viso lo spasimante che si è visto costretto interrompere lo scherzo e a rivelarsi, in quanto la situazione è degenerata con la ferita alla faccia.

Nell’apprendere di essere finita nella rete di Scherzi a Parte, Adriana si è abbattuta. “Sono mortificata”, ha esclamato per via del fatto di aver causato un danno all’attore. Fortunatamente nulla di grave. Scherzo finito male, pazienza!