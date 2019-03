Adrian, Teo Teocoli contro Celentano e Mori: “Ma quale traditore! Grande flop”

Teo Teocoli contro Celentano e Mori per Adrian: ecco cosa sta succedendo

È in corso una guerra sui protagonisti di Adrian, lo show di Adriano Celentano che continua a far discutere. Oggi a parlare è Teo Teocoli, che è stato accusato da Claudia Mori di aver tradito il cantante abbandonando il programma. Un’accusa che al comico non sta affatto bene. Adrian si sta rivelando un prodotto intorno al quale nascono polemiche dopo polemiche. A partire dalla presenza di Adriano Celentano nello show e finendo con l’essere continuamente spostata nei palinsesti. Le ultime news su Adrian lo vedrebbero in onda in autunno, ma non si escludono nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi visto l’andazzo. Ma veniamo a ciò che sta succedendo tra Teo Teocoli e la coppia.

Adrian, Teo Teocoli si sfoga: “Il più grande flop della tv che non ho mai fatto”

Il comico ha deciso di rispondere a Claudia Mori, che in questi giorni ha difeso il marito. Lo ha fatto mediante un’intervista a Repubblica.it: “Febbraio e marzo me li sono bruciati per colpa di Adrian. Ho perso serate nei locali, aspettando di registrare il più grande flop della tv che non ho mai fatto. Altro che quello che dice Claudia Mori”. E poi ha dato la sua versione dei fatti su come è andata realmente con Adrian: “Ma quale traditore! Fanno le cose tra di loro, non ti raccontano niente. Ma c’è un limite. A dicembre ricevo una telefonata di Adriano: Teo, uè, stavolta ce l’hai fatta. Sarai me. Ma se lo faccio da cinquant’ anni, Adriano. No, canterai non i successi, ma le canzoni del rock’n’roll, mi dice. Io le so tutte a memoria perché c’ero. Parliamone, rispondo. Mai più visto, né sentito”. Lo sfogo non termina qui, anzi prosegue parlando degli accordi con la moglie di Celentano: “Sento Claudia Mori, perché sono anche i produttori, mi dice di andare a Verona a registrare la parte live, tirando sul compenso”.

Teo Teocoli racconta la sua verità su Claudia Mori: “Sa che sono più bravo di lui”

Teocoli ha poi parlato del compenso, appunto, che gli era stato offerto, anche se le spese di vitto e alloggio a Verona pare fossero a suo carico. Arrivato nella città, il comico si è ritrovato uno scenario inaspettato: “Arrivo lì, saluto la Hunziker, Ambra, di Adriano nemmeno l’ombra. Claudia dice che forse arriva qualche giorno dopo, il venerdì. Ma intanto l’orchestra non c’era, poi vengo a scoprire che è formata da soli cinque elementi, gli autori se ne stavano seduti ad aspettare perché senza Adriano non si poteva far niente. […] Ho desistito”. I rapporti proprio con Claudia Mori si sono fatti più tesi quando la moglie di Adriano Celentano ha chiesto al comico di non gradire alcuni dettagli dell’imitazione: “Poi è arrivato il colpo di grazia. Claudia Mori chiama per dire di non prevedere stivaletti, cappello… Quella roba non mi piace, ha detto”. Anche sul perché di questo il comico si è fatto un’idea ben precisa: “Sa che sono più bravo di lui a fare Celentano! Io non lo imito, lo sostituisco. A quel punto ho detto proprio basta”.