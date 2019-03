Adrian: Claudia Mori interviene in difesa del marito Adriano Celentano

Ormai è cosa certa! Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, tornerà in autunno. Sono slittate allora tutte le prima serate del Molleggiato e si parla già di fallimento. In difesa del marito e dell’intero progetto, è intervenuta Claudia Mori. Intervistata da La Repubblica, la cantante ha dichiarato che non si può parlare di fallimento e per questo ha detto: “Parlare di fallimento quando la serie è appena iniziata mi sembra un po’ imprudente, soprattutto quando si tratta di Adriano perché con lui le sorprese sono inimmaginabili“. Secondo lei, si tratta solo di poca fiducia che in molti hanno nei confronti del lavoro del marito. “Mi sembra che siano tutti solo molto prevenuti su questo progetto“, ha poi chiarito. Uno show quello di Celentano che aveva incuriosito tutti ma alla messa in onda, il pubblico non aveva apprezzato. Anche molti volti noti della tv erano intervenuti sul caso, una di queste Michelle Hinziker. La conduttrice infatti aveva rivelato a Il Corriere della Sera perché aveva lasciato Adrian.

Claudia Mori contro Michelle Hunziker: “Offese personali e professionali”

Una difesa senza mezzi termini quella che Claudia Mori ha fatto per il marito Adriano Celentano. Nell’intervista, la cantante ha anche parlato delle “offese personali e professionali” da parte di molti e soprattutto da parte di Michelle Hunziker. La bella showgirl aveva raccontato poche settimane fa il motivo del suo abbandono del progetto di Celentano e ora la Mori le vuole rispondere. “Ognuno è libero di agire come vuole, anche male, ma sarebbe auspicabile senza scadere in offese e bugie. […] La Hunziker nell’intervista accusa Adriano addirittura di sessismo per una battuta innocente detta in modo paternalistico come potrebbe dire un padre a sua figlia: ‘Mi raccomando non bere e non fare tardi’. Si è voluto stigmatizzare Adriano in modo prevenuto, visto che uno dei temi centrali, sia di Adrian che di Adriano, è proprio la lotta alla violenza sulle donne“.

Adriano torna a settembre: le motivazioni

A spiegare la decisione definitiva di Mediaset di far tornare Adrian il prossimo autunno è la stesso Mori: “Il programma è stato spostato solo perché Adriano è stato vittima, come moltissimi italiani, di un pesante malanno di stagione. Con Mediaset abbiamo deciso di evitare il rischio di ricadute di Adriano, oltre che di riprendere la messa in onda in un periodo di fine stagione televisiva, notoriamente non favorevole“.