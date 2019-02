Adrian, Celentano in difficoltà: lo show potrebbe essere di nuovo rimandato

Adrian, lo show di Adriano Celentano potrebbe essere di nuovo rimandato: gli ultimi aggiornamenti e i motivi della decisione

Lo show di Adriano Celentano non è stato proprio un successo eppure, non si fa altro che parlare di quello che sta succedendo dietro le quinte del programma e delle dinamiche che stanno vedendo impegnati nel rilancio lo staff del cantante e quello Mediaset. Gli ultimi aggiornamenti, o per meglio dire le ultime indiscrezioni, sono state pubblicate stamani dal settimanale Oggi. Celentano, secondo il giornale, dopo essersi sentito male non si sarebbe ancora del tutto ripreso. Il ritorno del suo cartone in prima serata, previsto per lunedì 25 febbraio, potrebbe essere – di nuovo – rimandato. I motivi di questa decisione, in realtà, sarebbero due. Primo: Adriano Celentano starebbe aspettando di riprendersi del tutto. Secondo: lo staff del cantante avrebbe proposto alla rete del Biscione di investire di più in pubblicità e di puntare tutto su una nuova campagna promozionale (tale da rilanciare il format).

Adriano Celentano come sta? In dubbio il ritorno di Adrian

Voci non confermate, e quindi indiscrezioni che bisogna al momento prendere con le pinze, avrebbero inoltre parlato di una certa tensione dietro le quinte di Adrian. Tra chi? Tra il clan Celentano e i vertici Mediaset. Entrambe le parti, tuttavia, non hanno mai manifestato malcontenti o inquietudini in questo senso (non pubblicamente per lo meno). Intanto, da quello che ha riportato il settimanale, Adriano Celentano, ricoverato in ospedale a seguito di un malanno di stagione, avrebbe già fissato una visita con un medico specialista. Dall’esito di questo incontro, pertanto, dovrebbe dipendere il rinvio (o la conferma) del ritorno di Adrian in prima serata lunedì 25 febbraio.

Adrian, Michelle Hunziker stronca lo show di Adriano Celentano

“Sono una grande fan di Adriano e continuerò a stimarlo come artista” ha dichiarato Michelle Hunziker in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il suo show? “Ci avevo creduto tanto ma sono scappata”. Il motivo? “Ore e ore, girovagando per lo studio, attendendo che arrivasse Celentano. E nessuno prendeva alcuna decisione. Un giorno finalmente l’ ho visto, gli ho detto: Adriano il pubblico vuole te, non la tua assenza. I fan amano te. Non c’ è stato nulla da fare. Così ho deciso di andarmene. Con il senno di poi ho fatto la scelta giusta”.