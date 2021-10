Adele si svela: divorzio, perdita di peso e nuovo fidanzato Richard

La cantante sta per tornare con un nuovo attesissimo album e ha rilasciato una lunga intervista a Vogue per l’occasione

Adele è sulla copertina di British Vogue e tra le pagine c’è una sua lunga intervista. L’occasione per raccontarsi è il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo album, che sarà diverso dai precedenti. La cantante è certa di questo: l’album 21 non le appartiene più, ha detto, quello in uscita invece è il suo album. Nel disco racconterà tutta sé stessa e si lascerà andare, ma soprattutto parlerà anche del suo divorzio da Simon Konecki. Adele trova che questo nuovo album sia più sensibile e lei lo ama in modo particolare. Forse perché per lei è il segno di una nuova vita, magari anche per la perdita di peso e per il nuovo fidanzato Richard Paul.

Just Jared ha pubblicato degli stralci della lunga intervista di Adele su Vogue. La cantante ha affrontato il tema divorzio: era così in ansia per la situazione da non ricordare più cosa raccontava e cosa no al figlio di 8 anni, che ha iniziato a fare domande. Adele e l’ex marito Simon non hanno mai litigato e tutto ciò che può essere stato detto sulla loro separazione lascia il tempo che trova. I fan riusciranno a saperne di più ascoltando le canzoni del nuovo album, in cui lei risponderà a tutte le domande sul divorzio che il figlio le ha posto. “Mio figlio aveva moltissime domande. Voglio davvero che le persone ascoltino la mia versione della storia questa volta”, ha dichiarato.

Molto chiacchierata anche la perdita di peso di Adele. Negli anni è diventata un simbolo per molte donne, una fonte di ispirazione per l’accettazione di sé stessi. Lei è consapevole di questo e comprende che può essere stato quasi uno shock: “Capisco perché alcune donne in particolare sono state ferite. Visivamente rappresentavo molte donne. Ma sono sempre la stessa persona”. La parte più brutta della storia, ha aggiunto, sono state le offese arrivate dalle altre donne, una cosa che l’ha molto delusa e ferita. Una delle cause scatenanti della sua perdita di peso è stata la sua ansia.

Si è allenata molto e ha iniziato a sentirsi meglio. Non si è concentrata tanto sul dimagrire quanto sul diventare più forte e prendersi del tempo per sé. Dopo un po’ ha sviluppato quasi una dipendenza dall’esercizio fisico, più stava meglio più si allenava. Oggi si allena due o tre volte al giorno: pesi la mattina, escursioni nel pomeriggio o box, cardio di notte. Ma le era possibile anche perché non aveva altro da fare, ha specificato.

Infine, il capitolo nuovo fidanzato Richard Paul di Adele. L’interprete aveva già confermato la relazione, a Vogue ha rivelato che l’uomo è arrivato in maniera inaspettata. Con lui non si sente ansiosa o nervosa, ma soprattutto ha chiarito che sa bene cosa vuole e cosa non vuole.