Adele conferma: Rich Paul è il nuovo fidanzato della cantante

Tutto vero: Adele è di nuovo innamorata. Da mesi si parla di una love story per la cantante inglese. Dopo tanti gossip e indiscrezioni la diretta interessata ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto con il nuovo amore. La 33enne ha condiviso sul suo account Instagram il primo scatto di coppia con Rich Paul, che ha subito fatto il pieno di like e commenti entusiastici.

Da qualche tempo, infatti, Adele è felice e serena accanto al procuratore sportivo. L’uomo che è riuscito a farle ritrovare il sorriso dopo la delusione per il matrimonio con Simon Konecki, durato a malapena dal 2016 al 2019. Il divorzio ufficiale è arrivato nel 2021. Dall’ex marito Adele ha avuto l’unico figlio Angelo, che oggi ha 9 anni.

Prima di diventare marito e moglie Simon Konecki, di professione businessman, e Adele sono stati fidanzati per un lungo periodo. Quattro anni dopo il matrimonio, però, qualcosa si è spento. I due hanno spiegato in una nota diramata alla stampa di essere diventati degli amici: tra i due non c’era più l’amore romantico. Da qui la scelta di prendere strade differenti ma restare genitori amorevoli per Angelo, di cui hanno l’affidamento congiunto.

Secondo alcuni media inglesi, Adele avrebbe comprato una casa a Los Angeles vicina a quella dell’ex marito, così da permettere al bambino di stare con entrambi i genitori.

Chi è il nuovo fidanzato di Adele

Rich Paul, classe 1981, è tra le figure di spicco del mondo sportivo statunitense grazie a una carriera come agente che lo ha portato a rappresentare alcuni degli atleti più famosi e ammirati al mondo. Tra i tanti anche LeBron James.

Adele ha conosciuto Rich Paul qualche mese fa grazie ad alcuni amici in comune. La coppia è stata avvistata per la prima volta insieme lo scorso luglio alla finale NBA. I due sono stati fotografati mentre chiacchieravano e assistevano alla partita di basket tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns.

Successivamente Adele e Rich Paul sono stati paparazzati nuovamente lo scorso agosto mentre uscivano da un ristorante con alcuni amici a West Hollywood.