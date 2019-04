Adele news dopo la separazione: le parole che non ti aspetti

Adele e il marito Simon si sono lasciati: l’ultima decisione della cantante spiazza

Venerdì scorso Adele e il marito Simon hanno annunciato al mondo la loro intenzione di volersi separare. Dopo tre anni di amore il matrimonio tra i due è giunto al termine ma, al contrario di come accade spesso in questi casi, entrambi hanno dichiarato di voler procedere verso il divorzio cercando di mantenere dei rapporti civili e sereni. A pochi giorni dall’annuncio, però, la cantante sui siti di gossip inglesi c’è finita per un altro motivo, che non ha a che fare con la separazione in sé ma con quello che lei vuole fare dopo. Adele pare abbia riferito agli amici di essere già pronta a frequentare altri uomini dopo il marito Simon. Non vuole perdere tempo insomma.

Adele pronta a rimettersi in gioco dopo la fine del suo matrimonio: la richiesta agli amici

Adele pare essere intenzionata ad uscire con altri uomini dopo la fine del matrimonio con Simon. La cantante, secondo quanto scritto dal The Sun, avrebbe addirittura chiesto ai suoi amici di aiutarla nella ricerca di un nuovo partner. L’artista, come riportato da una fonte a lei vicina, avrebbe già liberato l’agenda per i suoi primi appuntamenti. L’obiettivo di Adele, però, sarebbe semplicemente quello di svagarsi un po’. Dopo la separazione, infatti, “Adele Non vuole correre né buttarsi troppo presto in qualcosa di serio”, o almeno così è stato detto.

Adele si separa dal marito Simon: il loro matrimonio era finito da anni

La separazione di Adele dal marito Simon sembrerebbe essere arrivata dopo anni di crisi. Come specificato dalla fonte del The Sun, pare che il matrimonio tra i due fosse arrivato al capolinea già parecchio tempo fa (addirittura anni). Certo le parole di Adele non sono quelli che ti aspetti di sentire da una donna appena separata ma, alla luce di questa ultima precisazione, la sua decisione pare essere meno stravagante adesso.