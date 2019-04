Adele si separa: amore al capolinea con Simon dopo tre anni di matrimonio

Adele torna single: la cantante e il marito Simon si separano dopo tre anni di matrimonio

È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Adele e il marito Simon. Cantante di fama internazionale lei e imprenditore dedito alla beneficenza lui, i due si erano sposati nel 2016 dopo essersi frequentati per ben 5 anni. Il loro oggi matrimonio giunge dunque a termine a tre anni dall’unione e ad annunciarlo è stato lo staff di Adele, venerdì 19 aprile, con un comunicato stampa in tarda serata. La coppia, però, pare intenzionata a mantenere dei rapporti civili e a non intraprendere nessuna guerra per il divorzio. L’obiettivo, stando a quanto riportato dalla nota diffusa dai media, è quello di continuare a crescere il figlio con amore e serenità.

Adele e il marito Simon si separano, la richiesta della coppia: “Chiediamo un po’ di privacy”

Sia Adele che il marito Simon hanno deciso di mantenere un profilo basso in merito alla loro separazione. “Chiediamo un po’ di privacy”, hanno fatto sapere i due alla stampa. In merito alla questione, difatti, hanno specificato che non rilasceranno ulteriori commenti pubblici. Adele e Simon, d’altronde, sono stati sempre restii al gossip. Nel 2016, infatti, si sono sposati in gran segreto e solo un anno dopo, nel 2017, hanno annunciato al mondo di essere diventati ufficialmente marito e moglie.

Adele e Simon uniti per Angelo: al figlio tutte le loro attenzioni

L’unica preoccupazione di Adele e il marito Simon, per il momento, sembra quella di far crescere tranquillo il figlio Angelo. L’amore per il piccolo sta avendo la meglio su tutto e tutti. A lui la cantante ha dedicato anche un intero album nel 2015. La gioia di diventare madre le ha dato la forza e la voglia di ritornare a fare musica e il suo successo, ad oggi, è anche merito di quello che ha provato dando alla luce una nuova vita.