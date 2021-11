Adele, il rapporto con l’ex: “Imbarazzata dal divorzio, così ho perso 45kg”

Il prossimo 19 novembre, a 6 anni di distanza dall’ultimo progetto discografico, Adele tornerà con un nuovo album. 30, questo il titolo del disco, è davvero molto atteso da parte dei milioni di fan della cantante per un preciso motivo. Al di là della qualità musicale di per sé, sono in molti a voler sapere come Adele ha voluto parlare del suo divorzio con questa nuova fatica discografica.

Già, perché la cantante come probabilmente già saprete ormai da diverso tempo non è più insieme all’ormai ex marito, Simon Konechi. Una rottura particolarmente dolorosa, questa, anche in considerazione del fatto che la coppia condivide un figlio, il piccolo Angelo, nato nel 2012.

In una recente live Instagram a poche ore dall’uscita del singolo di lancio Easy on me Adele era stata molto chiara: il disco avrebbe parlato del suo divorzio. In ogni caso, quale migliore occasione oltre alla musica per approfondire una rottura sentimentale se non la classica intervista con la regina del talk show americani?

Ieri sera è andato in onda sulla CBS, dunque, uno speciale condotto da Oprah Winfrey dove Adele si è raccontata senza filtri, parlando fra le altre cose anche del rapporto con il suo corpo.

Adele ospite di Oprah Winfrey: tutte le dichiarazioni dell’intervista

Partiamo per l’appunto dallo spinoso tema del divorzio, che l’artista di Someone Like You ha commentato in questi termini:

Per tutta la mia vita ho avuto l’ossessione di avere un nucleo familiare, perché non ne ho mai avuto uno. Fin da quando ero piccola, mi ero ripromessa che, quando avrei avuto dei figli, saremmo sempre rimasti insieme. E ci ho provato per molto, molto a lungo. Io prendo il matrimonio in modo molto serio. Mi sono in un certo senso tradita da me stessa quando ho deciso di divorziare così rapidamente. Sono imbarazzata perché è successo tutto troppo rapidamente.