Addio Michelle Hunziker e Carollo. Lui struggente: “Io non speciale”

Alessandro Carollo, soprannominato nel mondo della cronaca rosa l'”osteopata dei vip“, ha rotto il silenzio dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker. La coppia era uscita allo scoperto qualche mese fa e pareva affiatatissima e piuttosto solida. Nelle scorse settimane, invece, qualcosa si è rotto nel rapporto sentimentale. L’epilogo è stato amaro: rottura senza spazio di ricucitura. Sia la conduttrice svizzera sia Carollo non hanno mai confermato ufficialmente che il legame d’amore si è sfilacciato anche se la notizia dell’addio è certa. Nel giorno di Pasqua, l’osteopata ha però scritto un messaggio particolare sui suoi profili social, lasciando intendere quanto sia stata innamorato di Michelle.

L’uomo, citando “Le pagine della nostra vita”, ha voluto spiegare la sua visione sulla love story da poco conclusasi, scrivendo un post struggente e a tratti controverso:

“Non sono una persona speciale. Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore e tutta l’anima. Per me questo è sempre stato sufficiente”.

Dal messaggio trapela che Carollo ha provato un grande e intenso sentimento per la presentatrice elvetica. Insomma, per lui sembrerebbe che non si sia trattato di un flirt rapido e ‘indolore’. Tutt’altro. Inoltre emerge in modo lampante quanto l’osteopata ci tenga a rimarcare di sentirsi una persona umile e semplice, quasi un signor nessuno. E proprio per tale aspetto particolare del messaggio, c’è chi ha ravvisato nel post una velata frecciatina all’ex compagna Hunziker, sostenendo che Alessandro forse non si è sentito ricambiato quanto avrebbe voluto nel corso della love story.

Il silenzio di Michelle Hunziker e i motivi dell’addio rivelati da Chi Magazine

Sul fronte Michelle Hunziker invece tutto continua a tacere. Dopo che Chi Magazine ha rivelato la conclusione del rapporto sentimentale, la showgirl svizzera non ha spiaccicato una sola parola, preferendo chiudersi in un silenzio di tomba. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scritto che la storia d’amore sarebbe giunta al capolinea in quanto la conduttrice avrebbe voluto dedicare maggiore spazio alle due figlie piccole avute dall’ex marito Trussardi (Sole e Celeste) e al nipotino Cesare. Dunque sarebbe stata lei ha prendere la decisione di troncare. D’altra parte il sopra citato post di Carollo non fa altro che confermare tale dinamica.