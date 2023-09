Addio Basciano e Sophie, ex GF furiosa: “Incoscienti e tossici”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pare che si siano lasciati. Lo scoop lo ha lanciato Novella 2000 nelle scorse ore. Il magazine ha assicurato di avere avuto la notizia da fonti vicinissime alla coppia, a questo punto ormai ex. I due, che hanno avuto una figlia pochi mesi fa, la piccola Celine Blue, non hanno smentito l’indiscrezione (brutto segno). A onor del vero Sophie l’ha quasi confermata, piazzando un like su Twitter a un post che ha criticato Antonello Lauretti, amico di Basciano, reo di aver messo “mi piace” a un articolo in cui veniva riportata la rottura. Insomma, l’ex tronista non è intervenuta per dire “è tutto falso”, ma per lanciare una stoccata a uno dei migliori amici di Alessandro.

Alla faccia dell’amicizia leale e sincera! Guardate il like all’articolo! Che gentaglia ????#basciagoni pic.twitter.com/iP8pVvZwDP — alessandro8922_2 (@2Alessandro8922) September 3, 2023

In questo trambusto è intervenuta un’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha partecipato all’edizione precedente del reality show rispetto a quella in cui si sono conosciuti Sophie e Basciano. Trattasi di Selvaggia Roma, la quale ha usato parole durissime, in particolare sul deejay, accusato senza se e senza ma di essere una persona maleducata e incosciente.

“Essere così incoscienti e senza riflettere, fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete ‘tirato’ una coppia che già era tossica dagli inizi. Ma io dico, come cavolo si fa a fare un figlio su una base che non esiste?”, ha tuonato la Roma su Instagram conversando con alcuni utenti. Quindi ha aggiunto di non conoscere bene Sophie al contrario di Basciano e di ritenere quest’ultimo e sua sorella “due persone che si credono il mondo, irrispettosi e odiosi. Lui molto maleducato tra l’altro”.

Parole pesanti. Selvaggia è stata un fiume in piena, sostenendo che la coppia abbia fatto una “figlia come se si richiedesse un panino al McDonald”. E ancora, ha ribadito che secondo la sua opinione, si deve pensare a mettere al mondo un figlio “stipulando un rapporto pieno di fiducia e amore per l’altra persona […]. Loro non sanno nemmeno una virgola di queste cose”. “Per questo avere fatto un figlio all’uscita dal GF mi sembra una cosa da pazzi. Sono Immaturi e Dio solo sa”.

La Roma ha poi detto di nuovo che crede che tra la Codegoni e Basciano “non ci sia mai stata una relazione sana”. Diversi gli utenti che hanno sposato il pensiero di Selvaggia. Altri le hanno dato dell’opportunista, accusandola di parlare male della coppia solo per avere un po’ di visibilità di riflesso. Anche su tale punto la Roma ha replicato, ricordando di non avere praticamente quasi mai commentato le vicende sentimentali dei ‘Basciagoni‘ in passato.