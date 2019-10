Domenica In, Achille Lauro si confessa: successo, fidanzata e famiglia

Domenica In, Achille Lauro e Mara Venier anime affini. Il cantante a ruota libera: il successo, la fidanzata e la famiglia

Achille Lauro e Mara Venier, che feeling. Il cantante di Rolls Royce è sbarcato a Domenica In e con Zia Mara è subito scattata l’empatia. “Ci siamo scritti tanto, aspettavo anch’io da molto questo momento”, esordisce l’artista. La conduttrice veneziana ha invece raccontato che, dal primo incontro avuto con lui a Sanremo, ha subito capito di avere un’anima affine alla sua. Eppure, quando ha visto spuntare il nome Lauro tra i big della kermesse del 2019, confessa candidamente di non aver creduto che Achille avrebbe raccolto un ampio consenso di pubblico. “Quando ti ho visto a Sanremo ho detto: ‘Ma che ci azzecca questo qui…?’“. E invece le cose sono andate diversamente. Rolls Royce, brano proposto a Sanremo, ha proiettato Achille nell’olimpo musicale italiano.

Domenica In, Achille Lauro a ruota libera da Mara Venier

La Venier a più riprese ha sottolineato che dietro ai tatuaggi, ai vestiti da star e alle polemiche, c’è una persona sensibile, unica, originale. Achille ha ringraziato e ha fatto sapere che, nonostante il successo, gli amici sono quelli di sempre. “Me li tengo stretti”, ha dichiarato. Si è passati ai problemi dei giovani: “Il problema della mia generazione è non sapere che cosa vuole fare. Io a differenza degli altri ho avuto la fortuna di aver sempre saputo che cosa volessi fare”. Spazio alla famiglia, alla mamma amata e al padre, con cui le cose non sempre sono state facili. “Sono figlio di gente onesta – ha raccontato – Mio padre, con cui ho avuto un rapporto complicato, è una persona onesta, un intellettuale. Non vengo da un ambiente squilibrato“. Oggi, come sottolineato da Mara, le cose vanno molto meglio: “Oggi l’hai recuperato il rapporto col papà…”. “Con gli anni sì”, ha confermato Lauro.

Achille Lauro: la storia, i poeti e l’amore

Infine la situazione sentimentale. “Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano”, ha riflettuto Achille. “Avete capito quanto è profondo questo ragazzo?“, ha rimarcato nuovamente Mara. Che empatia!