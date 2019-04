Achille Lauro rimanda il tour: travolto dal successo dopo Sanremo

Achille Lauro travolto dal successo dopo Sanremo: il cantante decide di rimandare il tour

Il Festival di Sanremo 2019 è stato un vero successo per Achille Lauro. Il cantante, pur non portando a casa la vittoria, è riuscito a raggiungere una platea molto più ampia, allargando la cerchia dei suoi fan e mettendo d’accordo pubblico e critica. Per questo motivo, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Achille ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto (prima, durante e dopo il Festival), spiegando loro i motivi che hanno spinto lui e il suo team a riprogrammare oggi le date del suo tour. “Quando avevamo comunicato le date del tour sapevamo che avrei partecipato a Sanremo, ma mai avrei pensato che quell’esperienza per me sarebbe stata un successo così importante”, ha scritto Achille Lauro su Instagram stories.

Achille Lauro ringrazia i fan: dopo Sanremo grandi progetti in cantiere

“Appena terminato il Festival abbiamo passato giorni e notti in studio per chiudere il nuovo album”, ha scritto Achille Lauro stasera. Nel suo messaggio, inoltre, il cantante si è poi rivolto a tutte quelle persone che, una volta uscite le date del suo tour, avevano acquistato i biglietti in prevendita. A queste, nello specifico, ha voluto chiarire le cause che lo hanno portato a spostare i concerti. “Sarà un album unico, rivoluzionario, e abbiamo deciso di spostare le date del tour ad ottobre perché io possa incontrare tutti agli instore e, al tempo stesso, preparare e portare sul palco lo show più importante che io abbia mai fatto”, ha specificato l’artista.

Achille Lauro conquista tutti con C’est la vie: il nuovo singolo è già un successo

Achille Lauro, come abbiamo visto, sembra avere dei grandi progetti per il futuro. Chi lo ascolta, d’altronde, non è mai rimasto deluso dalla sua musica e le sue sperimentazioni. Il nuovo singolo, C’est la vie, in pochi giorni ha raggiunto un numero incredibile di utenti (sia online che su Spotify). Segno questo che, come già detto, ancora una volta le aspettative dei fan non sono state disattese.