Achille Lauro, sparite tutte le foto Instagram: motivo e grande novità

Achille Lauro svuota il profilo Instagram e allarma i fan: ecco cosa è successo

Calma e sangue freddo canta Luca Dirisio e sono proprio queste le parole che dovrebbero tenere bene a mente i fan di Achille Lauro. Il noto cantante trap ne ha fatta un’altra delle sue. Dopo il successo riscosso sul palco del teatro Ariston, il nono classificato del Festival di Sanremo 2019 ha deciso di spiazzare i followers di Instagram e non solo. All’improvviso e senza preavviso, Lauro ha letteralmente svuotato il proprio profilo, cancellando perciò ogni singola foto ed ogni singolo video. I sostenitori del giovane di Roma sono andati nel panico, tant’è che in tanti hanno pensato immediatamente ad un ‘furto’ di profilo da parte di un hacker. In ogni caso, nessun giallo da risolvere, le cose stanno diversamente.

Achille Lauro cancella le sue foto su Instagram: il vero motivo di tale scelta

Negli ultimi tempi, soprattutto tra i cantanti, si usa cancellare tutto e azzerare il proprio profilo Instagram in concomitanza con l’uscita di un nuovo disco. A quanto pare, anche Achille Lauro ha deciso di fare lo stesso. Non a caso, dopo pochi minuti dalla scomparsa di ogni post, il romano ha pubblicato il ‘primo’ video del suo ‘nuovo inizio’. Nella breve clip, mostrata in anteprima alcuni giorni fa ai fan iscritti al suo canale Telegram, Lauro recita una poesia che ha lasciato tutti noi a bocca aperta. Si parla di un cammino, che accomuna ogni essere umano, fatto da un inizio, una fine ed un cammino, quello che ognuno noi sceglie di percorrere nella propria vita.

Achille Lauro, nuovo album in arrivo: il gesto social che ha creato caos tra i fan

Ad Aprile esce il nuovo album di Achille Lauro e sarà un qualcosa di nuovo, di diverso. Il cantante di Roma ha fatto sapere di essersi messo a lavoro già da un po’ di tempo e di stare a creare della nuova musica. Da questa sera, 10 Marzo 2019, all’uscita dell’album, Lauro condividerà sul proprio Instagram solo ed esclusivamente video ed immagini che serviranno a presentare ai fan il suo nuovo lavoro, il suo nuovo cammino, il suo nuovo capitolo. Non ci resta che attendere e tenere gli occhi ben aperti: le sorprese sono sempre dietro l’angolo!