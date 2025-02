Achille Lauro: “Perché non ho vinto Sanremo e la verità su Tony Effe”

Gli attriti con Tony Effe, il commento sulla collana che è stata fatta levare al rapper romano, il motivo per cui non ha vinto il Festival di Sanremo e tanto altro: Achille Lauro si è confidato a ruota libera con Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene con cui ha trascorso l’intera settimana del concorso canoro ligure. Una delle tante curiosità emerse dalla ‘convivenza’ sanremese di Lauro e De Devitiis sono appunto le frizioni avute con il fidanzato di Giulia De Le Lellis. Frizioni che, però, fanno parte del passato e non del presente visto che oggi i due artisti vanno d’amore e d’accordo.

Achille Lauro e Tony Effe: da nemici ad amici

La ‘Iena‘, nel corso di una delle giornate al fianco di Achille Lauro a Sanremo, più precisamente durante le riprese effettuate lo scorso venerdì, ossia il giorno delle cover, ha riunito sia lo stesso cantante di ‘Incoscienti giovani’, sia il rapper. Ed è stata in questa occasione che i due artisti hanno confessato di aver avuto delle ruggini : “Che rapporto abbiamo io e lui? Ex nemici e adesso invece siamo diventati amici. All’inizio dico la verità, tra noi c’erano un po’ di attriti, ma eravamo un po’… ragazzini”.

Tony Effe ha inoltre rivelato un aneddoto inedito al collega e amico, vale a dire che il primo concerto a cui ha assistito è stato proprio il suo. Mai prima d’ora lo aveva detto ad Achille: “Poi già dalle prime scaramucce era quello che mi stava sul ca**o ma che comunque stimavo. Il primo concerto a cui ho assistito in vita mia è stato proprio il suo. Non penso nemmeno di avergli mai detto questa cosa“.

Molti appassionati di gossip si aspettavano che Nicolò De Devitiis facesse almeno una domanda ad Achille Lauro sulla vicenda delle presunte corna a Fedez. Si è mormorato a più non posso di recente che avrebbe avuto una liaison clandestina con Chiara Ferragni quando lei era sposata. La ‘Iena’, invece, è stata tutt’altro che iena, preferendo non toccare l’argomento.

Tony Effe e il caso della collana: “Tutto succede velocemente dietro le quinte”

Tornando a Tony Effe, ad Achille è stato chiesto anche un commento sulla vicenda della collana fatta levare al rapper prima della sua seconda esibizione sul palco dell’Ariston. In particolare Lauro ha spiegato di conoscere le regole della Rai e di sapere che è proibito mostrare i loghi. “Però – ha aggiunto – non conosco la collana di Tony e sinceramente non so proprio come fosse fatta. Magari si è spiegato male? Magari è stato frainteso? Magari c’era un logo? Onestamente non lo so e magari non sono la persona giusta per dirlo”.

Il cantante ha continuato dicendo che a lui nessuno dell’organizzazione, per quel che riguarda l’abbigliamento, gli ha contestato alcunché, sottolineando che “comunque lì dietro al palco succede tutto velocemente quando ti controllano, magari la collana era innocua e c’è stato un fraintendimento”. “Io non ho loghi, ma se anche ci fossero, troveremmo il modo di occultarli“, ha chiosato.

Achille Lauro: “Sanremo? Quelli come me non vincono”

Prima dell’inizio del Festival, Lauro aveva profetizzato che sarebbe arrivato “o primo o ultimo”. In realtà, per la vittoria, aveva fatto un nome ben preciso: Giorgia che invece è arrivata ‘soltanto’ sesta, proprio davanti a lui che ha terminato settimo. Quando Conti ha scandito i loro nomi, annunciando che erano fuori dalla top 5, l’Ariston ha fischiato. Perché non vinto il Festival? “Quelli come me non lo vincono”, ha risposto in modo secco Achille.