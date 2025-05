Achille Lauro, le “cose che non vuol far sapere”: cosa ha inteso Mara Venier

Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, a ruota libera a Domenica In. Mara Venier lo ha intervistato. Più che un’intervista una chiacchierata intima visto che la ‘Zia’ e il cantante sono amici ‘veri’, anche nella vita privata. A un certo punto la conduttrice veneta ha svelato un particolare non da poco dell’artista. Vale a dire ciò che fa in modo generoso e silenzioso a telecamere spente. Non ha fornito i dettagli perché Lauro è uomo a cui non piace farsi pubblicità ‘emotiva’ giocando facile. Dunque? A che cosa si è riferita la padrona di casa di Domenica In?

“Sei un ragazzo con un grande cuore, ci sono tante cose che tu non vuoi far sapere ma posso dire che poche volte ho incontrato artisti così generosi come te. Io ne sono una testimone”. Così Mara Venier. Achille ha sorriso, chiosando un quasi imbarazzato “dovere”. Quindi? Che cosa fa Lauro di tanto generoso? A differenza di alcuni altri suoi colleghi, che quando fanno beneficenza o quando danno una mano ai più deboli lo urlano ai quattro venti, il cantante veneto ‘naturalizzato’ romano agisce in silenzio. Ma agisce, eccome! Chi è del settore lo sa. E sa anche quanto non ami sbandierare le sue iniziative a favore dei più sfortunati. La Venier ha voluto lasciar trapelare qualcosa di questo più che positivo aspetto dell’artista.

Nel corso dell’intervista , Lauro ha poi dedicato parole al miele alla madre. “Mia mamma è una donna dolcissima, è l’incarnazione del bene”, ha spiegato, tessendo le lodi del genitore. Spazio poi al momento magico che sta vivendo sotto tutti i punti di vista: “Oggi mi sento un uomo, penso di aver trovato la serenità”. Aneddoto curioso anche su Antonello Venditti: “Con lui c’è un’amicizia nata spontaneamente. Ultimamente vado a casa sua a pranzo la domenica, incredibile”

“Vivo tra Milano e Roma, l’ultimo disco l’ho scritto però lontano, tra New York e Los Angeles. Però Roma per me è stata un po’ tutto”, ha aggiunto Lauro che, nell’ultimo periodo, appare più raggiante e meno lupo solitario: “Sono sempre stato solitario, nell’ultimo anno invece ho iniziato a coinvolgere le persone; è successa una magia, si è creato qualcosa di profondo con le persone che mi seguono. Rimango sorpreso dai messaggi e dall’amore che ricevo”.

Infine un retroscena interessante riguardante l’ultimo Sanremo. In studio si è palesato Carlo Conti. Lauro ha rivelato che il conduttore toscano ha ‘salvato’ il brano che ha presentato al Festival. “Carlo, ciao. Volevo cambiare la canzone, ne ho un’altra altrettanto bella”: questa la telefonata fatta da Achille a Conti prima che iniziasse la kermesse. “Non ti azzardare, è un capolavoro”, la secca replica del toscano.