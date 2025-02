Incoscienti Giovani, cosa non sappiamo sul brano di Achille Lauro

A poche settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2025, la classifica dei primi cinque artisti continua a fare parlare. In particolare, il pubblico italiano è rimasto deluso dalla posizione conquistata di Achille Lauro, che non ha raggiunto il podio. Il cantante romano, però, non sembra curarsene, anzi sui social non perde occasione di parlare del suo brano Incoscienti giovani che da giorni è una tra le canzoni più ascoltate. E proprio oggi ha pubblicato un video in cui rivela alcuni retroscena sul testo.

Incoscienti Giovani, i retroscena del brano di Achille Lauro

Achille Lauro è un inguaribile romantico che con la sua musica ha conquistato milioni di fans che da anni lo seguono e supportano in ogni situazione. In continua evoluzione, l’artista romano non si lascia convincere dalle mode del momento ma è lui stesso a lanciarle. Incoscienti giovani ne è un esempio.

Il cantante ha raccontato di aver scritto i primi accordi e le prime parole della canzone di notte, solo a casa, capendo fin dal primo momento che sarebbe venuto fuori qualcosa di grande.

E cosa dire del tema? Lauro ha spiegato di avere sempre avuto una vita matta e un’ambizione folle ed ogni relazione, dal canto suo, ha bisogno di stabilità e tanta cura. “Sennò è un casino, vi fate del male – ha affermato – perdete la stabilità, impazzite. E io non la voglio perdere”.

L’artista non ha mai rivelato il destinatario della canzone ma sui social in un video inedito ha parlato di una persona che è tornata dopo 8 anni e di ricordi che nessuno potrà mai cancellare perché fanno parte della sua vita e del suo passato.

Il nuovo Achille Lauro

A distanza di anni, Achille Lauro si presenta come una persona diversa e matura. Lo abbiamo visto anche durante le esibizioni all’Ariston dove ha scelto degli outfit attraverso cui si è mostrato un uomo che sa cosa vuole e se lo va a prendere. Oggi, infatti, l’artista vuole avere una vita equilibrata, dare a qualcuno ciò che può senza fare promesse che non può mantenere.

La lettera dell’ex fidanzata

Nessun dettaglio sul grande amore incosciente di Achille Lauro, soltanto una lettera di una ragazza che è arrivata nelle mani dei giornalisti durante il Festival, destando ancora di più curiosità. Si fa chiamare S e parla di una relazione avuta con l’artista tanti anni fa. “Eravamo molto giovani quando ci siamo innamorati – si legge – Io vivevo da sola con mia madre, e lui veniva spesso da noi. Lo abbiamo aiutato tanto quando era solo, per mia madre era come un figlio”.

La sua ex fidanzata ha poi spiegato che fin da ragazzo, Lauro è sempre stato ossessionato dalla scrittura, “Come se fosse l’unico modo per dare un senso a tutto ciò che lo circondava e, probabilmente, scrivere lo aiutava anche a metabolizzare la situazione che viveva. Lauro ha sempre cercato di nascondere i suoi traumi. Li tiene dentro. É forse per questo che scrive canzoni. Ha imparato a soffrire in silenzio”.

Quel silenzio oggi fa rumore ed emoziona i fans che non possono fare a meno di ascoltare le sue parole che lasciano il segno ogni volta e arrivano dritte al punto.