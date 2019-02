Achille Lauro a Domenica In: “Sono fidanzato da parecchio”

Achille Lauro è fidanzato: il trapper lo ribadisce a Domenica In

Achille Lauro è fidanzato. Il cantante si è sbottonato sulla sua vita privata a Domenica In, dove è stato invitato dopo il nono posto ottenuto al Festival di Sanremo 2019. “Sono fidanzato da parecchio”, ha assicurato il romano a Mara Venier, che si è concessa un simpatico selfie in diretta con il suo ospite. Il giovane non ha aggiunto altro: Achille non vuole parlare troppo della sua vita sentimentale. Come la maggior parte degli artisti, Lauro preferisce far discutere per la sua musica. E a Sanremo 2019 c’è riuscito alla grande visto che è stato uno dei protagonisti di questa edizione. Più volte è stato accusato di plagio ed è finito nel mirino di Striscia la notizia per il testo di Rolls Royce. “Le polemiche sul mio conto? Sanremo è motivo di polemica ogni anno”, ha tagliato corto il 28enne.

Chi è la fidanzata di Achille Lauro? È mistero

Ma chi è la fidanzata di Achille Lauro? Nessuno lo sa. Il trapper non ha mai rivelato il nome della fortunata e non ha mai condiviso alcun scatto social con la sua compagna. Uscirà allo scoperto nei prossimi mesi? Molto probabilmente sì visto che il Festival di Sanremo 2019 ha accresciuto la sua popolarità. Se Achille Lauro è molto riservato, diversa è la situazione dell’amico e collega Boss Doms.

Achille Lauro: anche l’amico Boss Doms è fidanzato

Il chitarrista è felicemente fidanzato con Valentina Pegorer, speaker ed ex vincitrice di Pechino Express. I due hanno di recente avuto una figlia, la piccola Mina, alla quale Boss Doms ha fatto una dedica durante la finale di Sanremo 2019