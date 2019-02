Achille Lauro, Boss Doms con il ciuccio sul palco: dedica alla figlia

Achille Lauro, l’amico Boss Doms con il ciuccio a Sanremo per sua figlia: dolce dedica

Achille lauro e Boss Doms (nome d’arte di Edoardo Manozzi) ci hanno abituati proprio bene. Anche per la finale di Sanremo 2019 hanno preparato un qualcosa di molto particolare. Belli come il sole, i due ragazzi hanno deciso di omaggiare la figlia di Edoardo. Il noto dj e produttore musicale nel corso di questa settimana non si è mai allontano dal suo amico e per questa ultima serata al Festival si è lasciato andare ad una speciale dedica. Siamo anche sicuri che Lauro sia stato super d’accordo con l’iniziativa di Doms. D’altronde, non è un segreto che da quando è arrivata la piccola Mina, il Big in gara alla kermesse canora abbia acquisito il ruolo di zio.

Boss Doms e il ciuccio al Festival di Sanremo: l’amico di Achille Lauro e la dedica a sua figlia Mina

Un periodo di grande soddisfazione ed emozione per Boss Doms. Non solo per essere riuscito a salire sul palco di Sanremo, ma anche e soprattutto per essere divenuto padre. La bellissima compagna di Manozzi ha dato alla luce la loro prima figlia, Mina. I due sono diventati genitori solo due settimane fa e le prime foto della piccolina mostrano una creatura a dir poco meravigliosa. Durante la finale del Festival, Boss ha deciso di omaggiare la sua bambina salendo sul palco del Teatro Ariston tenendo in bocca il suo ciuccio.

Achille Lauro e Boss Doms sorprendono il pubblico di Sanremo anche alla finale: l’ultimo dolce gesto

Achille e Doms sono stati due dei protagonisti indiscussi di questa 69° Edizione del Festival di Sanremo. Ogni giorno ci hanno regalato grandi emozioni e non solo. Tra critiche e svariate polemiche, Lauro e il suo amico Boss sono andati dritti per la loro strada e se ne sono letteralmente fregati. Prima hanno lasciato tutti di stucco nel corso della loro primissima esibizione, poi hanno mozzato il fiato durante la seconda serata, fino al duetto con Morgan che ha spiazzato chiunque. E per la finale si sono dedicati agli affetti quelli più intimi, in particolar modo alla famiglia che Edoardo ha appena creato con la sua compagna, nonché la dolcissima Valentina Pegorer. Per chi non lo sapesse, i due si sono conosciuti quando entrambi hanno partecipato nel 2017 a Pechino Express. Nonostante si ipotizzasse un presunto flirt tra loro, i diretti interessati hanno ufficializzato la loro storia d’amore dopo svariati mesi.