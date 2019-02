Achille Lauro dopo Sanremo conteso tra The Voice e X Factor: lo scoop

Achille Lauro dopo il Festival di Sanremo 2019 pronto a tornare in TV? Il cantante conteso tra The Voice e X Factor: l’indiscrezione

Achille Lauro dopo il suo debutto a Sanremo 2019 potrebbe presto ritornare in TV. Dove e quando? Questo è ancora da capire. Stando a quanto riportato da Blogo, al momento, il cantante sarebbe conteso (e indeciso) tra due programmi. Il primo sarebbe The Voice, il programma della Rai che prossimamente vedrà alla conduzione Simona Ventura. Secondo le ultime indiscrezioni Achille Lauro avrebbe già fatto il provino per aggiudicarsi un posto tra i membri della giuria. Fonti vicine al ragazzo, tuttavia, avrebbero fatto sapere che un altro importante talent starebbe facendo la corte ad Achille. Se la conferma a The Voice non dovrebbe arrivare, pertanto, l’artista romano potrebbe sbarcare a X Factor.

Achille Lauro pronto per una nuova sfida, in TV come giudice: X Factor o The Voice of Italy?

Manca circa un mese e mezzo alla prossima edizione di The Voice of Italy e, dunque, se mai Achille Lauro dovesse aggiudicarsi il ruolo di giudice della trasmissione è probabile che lo scopriremo presto. Il giovane romano, dove aver conquistato il pubblico al Festival Sanremo 2019, ha tenuto testa ai suoi oppositori ed ha continuato ad andare dritto per la sua strada, concentrandosi sul suo lavoro e la sua musica. Una mossa questa che, considerati gli ultimi sviluppi, si è dimostrata vincente. Resta allora da capire o – semplicemente – aspettare di scoprire dove rivedremo Achille Lauro nei prossimi mesi. Sarà il prossimo giudice di X Factor o prenderà parte a The Voice?

The Voice of Italy, parla Simona Ventura: news e aggiornamenti sulla giuria

In merito alla nuova edizione di The Voice of Italy si è espressa recentemente Simona Ventura in persona. La conduttrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, aveva dichiarato di non poter ancora dare notizie certe sui membri della giuria. Lei, come tutti noi, aveva letto solo qualche indiscrezione ma, per quanto riguarda lo show, tutto ancora rimanere da definire (in attesa di comunicazioni ufficiali, chiaro).