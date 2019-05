Achille Lauro avvistato con una donna misteriosa (ma non è come sembra)

Achille Lauro paparazzato insieme ad una donna misteriosa: ma non è la sua fidanzata

Da quando Achille Lauro ha partecipato al Festival di Sanremo l’ammirazione e l’affetto del pubblico nei suoi confronti sono aumentati a dismisura. Ai fan che da sempre lo seguono se ne sono aggiunti di nuovi che, adesso, sono tutti curiosi di saperne di più sulla vita del cantante. Lui, pur avendo confermato a Mara Venier di essere impegnato, è sempre stato molto restio al mondo del gossip. Foto di Achille insieme alla fidanzata non ce ne sono in giro e oggi, dopo che i fotografi del settimanale Spy lo avevano beccato insieme ad una donna misteriosa, c’ha pensato lui a chiarire immediatamente l’identità della ragazza in questione (che no, non è la sua fidanzata).

Achille Lauro fa chiarezza: ecco chi è la donna con cui è stato fotografato insieme

“Le prime foto esclusive di Achille Lauro con la sua fidanzata“, così sui social sono state lanciate le prime anticipazioni del numero di Spy domani in edicola. Il post della pagina Instagram della rivista, tuttavia, è stato allora ripreso e ricondiviso da Achille Lauro in persona sul suo Instagram Stories. “Io e la mia sorellastra paparazzati come se fossimo una coppia”, ha scritto il cantante rivelando in questo modo la vera identità della ragazza scambiata per la sua fidanzata.

Achille Lauro a Domenica In confessa: “Sono fidanzato da parecchio”

Di essere fidanzato, come accennato sopra, Achille Lauro lo aveva confermato a Domenica In, durante la puntata speciale condotta da Mara Venier dopo il Festival di Sanremo. “Sono fidanzato da parecchio“, aveva risposto alla conduttrice. Quando gli avevano chiesto di svelare qualcosa di più circa la sua vita sentimentale, però, il cantante ha preferito non sbilanciarsi troppo. Se vuole far parlare di sé, difatti, Achille preferisce farlo per le cose che fa sul palco e non nella sua vita privata.