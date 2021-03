Achille Lauro a Sanremo, Striscia accusa: “Ha copiato Lady Gaga”

Achille Lauro ha copiato Lady Gaga al Festival di Sanremo 2021. A farlo sapere Striscia la notizia che nella puntata di lunedì 8 marzo ha messo a confronto l’ultima esibizione del cantante romano con una vecchia performance della popstar italo-americana. Nello specifico il tg satirico di Antonio Ricci ha fatto notare che Achille si è ispirato a Stefani Germanotta per il “quadro” nel quale dalla sua pancia, ad un certo punto, comincia ad uscire del sangue finto.

Un’idea già testata da Lady Gaga nel 2009, durante gli Mtv Music Awards. In quell’occasione l’artista, agli inizi della sua carriera, ha fatto scalpore e ha lasciato il segno. Durante l’esibizione di Paparazzi dal petto della cantante è cominciato a colare del sangue finto, con cui Gaga si è poi impiastricciata anche il viso (video più in basso). Un modo per ripetere dal vivo il video di quella canzone, che faceva riferimento a un caso di omicidio.

Una scena simile è stata ricreata da Achille Lauro sul palco dell’Ariston, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2021. Sulle note di C’èst la vie, uno dei suoi brani più noti, il 30enne si è aperto la giacca, mostrando delle rose infilzate tra la pelle del suo addome. Poi del sangue è sgorgato dalle ferite create dai fiori.

Indubbiamente il significato dell’esibizione di Achille Lauro è molto diverso da quello di Lady Gaga di dieci anni fa. Il sangue dell’interprete italiano sta infatti a simboleggiare le critiche e i pregiudizi che hanno pesato sulla sua carriera. Quelle parole che hanno ferito parecchio Achille e urtato la sua sensibilità.

Per Striscia la notizia, però, Lauro non sarebbe stato così “originale” come ha dichiarato a Domenica In, nella puntata dedicata a Sanremo 2021. Nel salotto di zia Mara Venier il giovane si è vantato di aver portato qualcosa di nuovo ed originale nella kermesse musicale più importante in Italia.

Chissà se Lady Gaga, in questi giorni a Roma per girare un film, ha seguito il Festival di Sanremo dalla sua stanza d’albergo…