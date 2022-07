Accuse Ricky Martin: parla il fratello. Ratajkowski “tradita dal marito”

In seguito alle pesanti accuse che di recente hanno travolto Ricky Martin, il fratello dell’artista portoricano, Eric Martin, ha deciso di dire la sua. Nel corso di una diretta tenuta su Facebook, l’uomo ha affermato che Dennis Yadiel Sanchez, il nipote 22enne e presunta vittima delle violenze del cantante, sia affetto da problemi mentali. Intanto, sempre al di fuori dei confini italiani, un’altra star ha recentemente attirato l’attenzione su di sé: Emily Ratajkowski. Secondo un insider, infatti, la modella statunitense sarebbe stata tradita dal marito Sebastian Bear-McClard, con il quale nel 2021 ha avuto un figlio, Sylvester Apollo.

Scontri, faide familiari e presunti tradimenti continuano ad infuocare un’estate all’insegna del gossip più sfrenato. Non solo su suolo nostrano, anche al di fuori la situazione non sembra essere particolarmente tranquilla. Ha scosso l’opinione pubblica, nel corso dei giorni scorsi, la notizia di una presunta violenza domestica di Ricky Martin ai danni del nipote Dennis, figlio della sorellastra Vanessa. Il giovane avrebbe confessato di aver avuto una relazione clandestina con l’artista, nonché zio, per circa sette mesi. Una volta deciso di chiudere la storia, il cantante portoricano non l’avrebbe presa bene, iniziando a riempirlo di messaggi, chiamate, fino ad appostarsi sotto casa sua.

Ricky Martin rischia 50 anni di carcere, le parole del fratello Eric

Per la leggi di Porto Rico, le molestie nei confronti di un familiare costituiscono un aggravante e ora Ricky Martin rischierebbe fino a 50 anni di reclusione. A spezzare una lancia verso l’artista è Eric, il fratello, il quale ha svelato dei retroscena sul nipote, attraverso una diretta Facebook, come riporta El Universo. L’uomo ha confermato che il nipote soffrirebbe di problemi mentali, spiegando sui social:

“La sua famiglia lo ama, che abbia problemi mentali è un altro discorso, abbiamo combattuto per tutta la vita con questo problema. Sono stanco di tacere.”

Una tesi sostenuta anche dall’avvocato di Ricky Martin, che avrebbe confermato la situazione del giovane Dennis. “Purtroppo la persona che ha fatto queste affermazioni sta lottando contro la sua salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato coinvolto in qualsiasi tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote“, ha chiosato infine il legale.

Emily Ratajkowski tradita e prossima al divorzio?

Mentre la situazione per Ricky Martin si fa sempre più controversa, si fa sempre più strada la notizia della presunta crisi tra Emily Ratajkowski e il marito Sebastian Bear-McClard. Una fonte vicina alla coppia avrebbe rilasciato parole forti nei confronti dell’uomo a Page Six, tuonando: “Sscorso ì, ha tradito. È un traditore seriale.” Le voci sulla probabile rottura tra i due hanno iniziato a circolare dallo scorso giovedì, quando la modella è stata avvistata senza fede nuziale. A far inoltre insospettire è stata anche la mancata replica da parte dei diretti interessati. Insomma, che un’altra coppia sia naufragata?