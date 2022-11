Il fatato e costoso mondo delle vip. Chi è che spende di più quando si tratta di fare shopping? Maria De Filippi spicca in vetta alla classifica, optando quasi sempre per abiti di alta moda dal prezzo inaccessibile ai comuni mortali. Basti pensare che nella puntata di Tu si que vales del 22 ottobre si è presentata in studio con un paio di jeans griffati Coute de la Liberté, impreziositi da fiori decorativi e multicolor. Prezzo del capo? 2.971 euro.

Poche settimane dopo, il 12 novembre, sempre a TSQV, la conduttrice pavese ha sfoderato una giacca blazer denim con cuciture a contrasto. Un articolo dal valore di 1.990 euro e abbinato a dei jeans svasati a vita alta acquistabili a 890 euro. Costo totale dei due abiti, griffati Alexander McQueen, 2.880 euro.

Nella medesima puntata del talent show di Canale Cinque, anche Belen Rodriguez ha indossato capi tutt’altro che economici e firmati Alessandra Rich. Una giacca cropped in tweed e lurex da 1.456 euro, abbinata a una gonna da 830 euro. Se la matematica non è un’opinione, e non lo è, per i due articoli bisogna sborsare ben 2.286 euro.

Abito dal prezzo ‘esoso’ anche per Sonia Bruganelli che, il 3 novembre, al Grande Fratello Vip ha sfoggiato un vestito lungo svasato a maniche lunghe, con fantasia a zig zag dégradé in toni scuri. Il capo è frutto della creatività della prestigiosa casa di moda Missoni e per metterselo nel proprio guardaroba bisogna sganciare euro 1.790.

Particolarmente curioso anche l’outfit scelto da Soleil Sorge per la recente ospitata a Verissimo. In questo caso si scende molto di prezzo. L’italoamericana ha optato per un blazer sartoriale gessato da 784 euro griffato Tagliatore.

Costi più contenuti per Soraia Ceruti, che è stata protagonista di un’ospitata al GF Vip, e Rosalinda Cannavò, concorrente di Tale e Quale. Le donne hanno vestito il medesimo abito, Far Soul del brand The Archivia. Un vestito lungo nero, con spacco laterale e piume beige su un lato. Prezzo? 520 euro.

Ha fatto particolarmente discutere, per via di una battutaccia di Alfonso Signorini, l’abito scelto da Giulia Salemi per la prima 14ª puntata del Grande Fratello Vip. L’influencer ha sfoggiato un mini dress Stoshi Design Latex. Prezzo abbordabile e scelta morigerata: 175 euro. “Sembri un preservativo! Sei un durex vivente”, ha chiosato Signorini nel commentare il vestito. Non proprio una galanteria.