Abbagnato e Balzaretti bloccati a Ibiza dal Coronavirus: parla la coppia

Abbagnato e Balzaretti bloccati a Ibiza in piena emergenza Coronavirus: il racconto a Chi

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono bloccati a Ibiza in piena emergenza Coronavirus. Non sono gli unici italiani bloccati all’estero, ma loro avendo la possibilità di poter rimanere a Ibiza hanno scelto di farlo. Torneranno in Italia quando l’emergenza sarà rientrata, o almeno quando la situazione sarà migliorata. La coppia ha raccontato al settimanale Chi come sta vivendo questo periodo di quarantena, non in Italia. I due si trovano sull’isola spagnola, che è una delle nazioni più colpite dal Covid-19 come l’Italia. Eleonora e Federico quindi stanno vivendo con le stesse restrizioni vigenti in Italia, ma pare che in Spagna ci sia qualcosa di diverso.

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti: “Siamo rimasti a Ibiza, eravamo in vacanza qui”

La ballerina e l’ex calciatore sono stati raggiunti dalla rivista diretta da Alfonso Signorini e hanno rivelato che si trovano bloccati a Ibiza. Queste le parole della coppia: “Siamo rimasti a Ibiza perché eravamo in vacanza qui prima che scoppiasse l’emergenza. La Spagna oggi è tra le nazioni più colpite. Alle Balcari il virus è arrivato, per il momento, con numeri contenuti. Stiamo fermi e aspettiamo che la situazione migliori. Poi penseremo a rientrare in Italia”. Dunque sono partiti prima che esplodesse l’emergenza sanitaria e hanno scelto di non mettersi in viaggio verso casa, per evitare di esporsi al pericolo di contagio. In Spagna, inoltre, la situazione ha iniziato a precipitare poco dopo l’Italia, dove l’étoile è tornata a vivere dopo aver lasciato Parigi.

Coronavirus, Abbagnato e Balzaretti raccontano la quarantena a Ibiza

Ma ci sono alcune piccole differenze in termini di restrizioni: “Il blocco è partito cinque giorni dopo l’Italia. La gente rispetta il decreto anche perché la polizia non scherza. Nei supermarket, qui a Ibiza, ti forniscono gel igienizzante e guanti prima di entrare. A passeggio con il cane è necessario l’igienizzante, altrimenti scatta la multa”. Verrebbe da chiedersi se in Spagna siano riusciti tutti a procurarsi l’igienizzante per le mani, visto che in Italia molti sono rimasti sprovvisti. Ma questa è un’altra storia, auguriamo a Balzaretti e Abbagnato di poter tornare presto a casa. Anche perché vorrà dire che la situazione sarà migliorata.