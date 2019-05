Aaron Nielsen sulla mamma Brigitte e fratelli: “Famiglia allargata ma unita”

By

Aaron Nielsen, ospite a Storie Italiane, racconta la sua famiglia allargata e il rapporto con i fratelli

Conclusa l’esperienza all’Isola dei Famosi, Aaron Nielsen tira la somme dell’esperienza e racconta della sua famiglia e del rapporto con i fratelli a Storie Italiane, il programma mattutino di Rai 1, condotto da Eleonora Daniele. La conduttrice ha voluto indagare sulla vita privata del giovane che ha ribadito anche di essere molto fidanzato da almeno tre anni. A destare la curiosità del pubblico e della padrona di casa è stato il rapporto di Aaron con i fratelli, i figlio avuti dalla mamma Brigitte con compagni e mariti diversi. L’ultima arrivata in famiglia è la piccola Frida, avuta a 54 anni. La notizia stupì tutti e smosse le coscienze. All’epoca della scoperta di essere incinta, Brigitte lo annunciò ai figli, lasciandoli increduli, lo stesso Aaron non ci credeva ma il giorno della nascita della sorellina è stato felicissimo. L’ex naufrago ha anche un’altra sorella, da parte del padre.

Aaron Nielsen e i fratelli: “Siamo una famiglia normale e unita“

“Siamo una famiglia normale, allargata ma unita“, ha commentato Aaron Nielsen a Storie Italiane. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che si è contraddistinto per il suo animo buono e la sua gentilezza si è emozionato nel rivedere le immagini di mamma Brigitte al Festival di Sanremo 1992 e a quelle di lui da bambino, quando con il papà e la mamma fu ospite in tv in un programma di Fabrizio Frizzi. La famiglia della Nielsen conta ben cinque figli, tutti maschi tranne l’ultima, la piccola Frida, nata un anno fa. Aaron ha un bellissimo rapporto con i fratelli: Killian, Raoul e Julian. E la bellezza e la tenerezza dell’ultima arrivata, Frida, ha conquistato l’intera famiglia.

Brigitte Nielsen figlia a 54 anni: “Un dono d’amore“

“Un dono dettato dall’amore“, così è stata commentata la scelta di Brigitte Nielsen di avere una figlia a ben 54 anni. Quando uscì la notizia, diventò un vero caso mediatico, di cui si sono occupate trasmissioni tv e riviste. Il racconto rilasciato al Guardian mesi fa, parlavano di un percorso costoso e faticoso: “Ci sono un sacco di medicine da prendere. È molto costoso. Pensi sempre che resterai incinta, ma la maggior parte delle volte ti chiamano per dirti: Mi dispiace“. Queste le parole della Nielsen dopo i tanti tentativi della fecondazione assistita.