Nel corso della puntata in onda domenica 16 aprile è spuntato in un video un naufrago che non figura tra quelli ufficiali

Il mistero sui naufraghi “epurati” all’ultimo dall’Isola dei Famosi si infittisce. Nella puntata di domenica 16 aprile di Verissimo ha fatto il suo ritorno in tv Ilary Blasi che ha presentato la nuova edizione del reality show in partenza domani. Chi si aspettava che parlasse di Totti è rimasto a bocca asciutta, l’argomento non è stato affrontato nel corso dell’intervista con l’amica Silvia Toffanin. Tornano all’Isola, a un certo punto sono state mandate in onda delle clip relative ai backstage dei naufraghi pronti a salpare per l’Honduras. E, a sorpresa, probabilmente per sbaglio, è stato inquadrato anche Gian Maria Sainato.

Gian Maria Sainato era presente nella clip di Verissimo in cui i naufraghi facevano il set fotografico per l'Isola dei Famosi 2023 ????????.

Sarà stato scartato alla fine oppure entrerà nelle prossime puntate? ???????? #isola pic.twitter.com/38EuR3iVNP — gfvipnews_ (@gfvipnews_) April 16, 2023

Per chi non lo sapesse, Sainato è un modello ed ex volto di Riccanza, programma di MTV a cui partecipò assieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Il giovane era stato dato per certo nel cast dell’Isola. Anche Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, la TikToker Giulia Salemi (non l’opinionista social del Grande Fratello Vip) e l’avvocato Luca Di Carlo (fidanzato di Cicciolina) parevano aver chiuso il contratto col programma di Canale Cinque. Poi però qualcosa è andato storto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gian Maria Sainato (@gianmariasainato)

Si mormora che Mediaset abbia ritenuto troppo trash la partecipazione all’Isola dei Famosi di alcune delle persone poc’anzi citate. Morale della favola è stato diramato il cast ufficiale e il nome di Sainato è sparito assieme a quello di tutti gli altri menzionati poco fa.

Mistero a Verissimo attorno a Gian Maria Sainato

Si arriva alla puntata di Verissimo odierna, quella in cui appunto è apparso Sainato in una clip. Cosa succede? Sarà un naufrago oppure no? Diverse le ipotesi: Gian Maria potrebbe essere stato inizialmente scelto per poi finire tra i cosiddetti “epurati”. Se così fosse troverebbe definitivamente conferma il fatto che il cast sia stato rivoluzionato per volontà dei piani alti del Biscione.

Oppure potrebbe essere uno dei concorrenti che entreranno a gioco in corso. Quel che è sicuro è che al momento non figura tra i naufraghi ufficiali, anche se è finito nel video della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.