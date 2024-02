A The Voice Senior il 2° classificato di Sanremo 2004: cosa fa oggi

Sorpresa durante la prima puntata dell’edizione 2024 di The Voice Senior. A un certo punto, tra i tanti concorrenti in gara, sul palco della popolare trasmissione di Rai Uno guidata da Antonella Clerici, si è materializzato Mario Rosini che ha deciso di giocarsi le sue carte per proseguire nel talent intonando “Ritornerai”, celebre brano di Bruno Lauzi. Il cantante non è proprio il signor nessuno. Basti pensare che partecipò tra i big al Festival di Sanremo del 2004 (a condurre la kermesse quell’anno c’era Simona Ventura con Gene Gnocchi, Paola Cortellesi e Maurizio Crozza), rischiando addirittura di vincere. Arrivò secondo, dietro soltanto a Marco Masini che trionfò con “L’uomo volante”.

Ebbene, Rosini ha deciso di rimettersi in gioco a The Voice Senior. Il suo talento cristallino ha fatto sì che tutti i giudici – Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Arisa – si girassero. Dunque quattro sì. Curioso che inizialmente nessuno dei coach abbia riconosciuto l’artista. “Da dove vieni?”, ha domandato la Bertè, non avendo la benché minima idea di chi avesse di fronte. L’impasse è stato risolto grazie a un’illuminazione di D’Alessio che dopo qualche secondo ha riconosciuto il collega, rispondendo a Loredana.

“Ma che state dicendo? Ma l’avete riconosciuto Mario? Lui è Mario Rosini, un big di Sanremo 2004, quando vinse il mio amico Marco Masini. Lui è un vero artista. Alziamoci in piedi per questo grande“. Così Gigi dopo aver messo a fuoco la figura del cantante. Arisa ha subito preso la palla al balzo ed ha chiesto a Rosini di fare un duetto all’istante, proposta prontamente accettata dal concorrente. Così l’ex prof di Amici e l’artista hanno intonato “Non Vorrei Ma Se Vuoi” di Lucio Battisti. Alla fine Mario ha scelto di entrare nel team di Arisa: “Come posso dirti di no? Sono dei tuoi! Grazie a tutti, mi avete fatto un regalo meraviglioso. Adesso torno a casa mia felicissimo, ancora grazie a tutti vuoi“.

Chi è Mario Rosini e cosa fa oggi

Mario Rosini è nato Gioia del Colle (Bari) il 6 novembre 1963. L’apice del suo successo nel panorama musicale italiano lo ha raggiunto nel 2004, classificandosi appunto al secondo posto al Festival di Sanremo. L’artista è direttore e membro fondatore del Duni Jazz Choir, gruppo corale che negli ultimi anni ha avuto fortuna sul web e non solo. Inoltre è docente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera dove detiene la cattedra di canto jazz. Dal 2008 è Presidente della Commissione Artistica del “Premio Mia Martini”.