A raccontare comincia tu ospiti, grandi nomi e uno top secret: anticipazioni

Ospiti A raccontare comincia tu, tutti i nomi della nuova edizione: le sorprese di Raffaella Carrà

A raccontare comincia tu sarebbe dovuto tornare in onda il 26 marzo ma a causa dell’emergenza Coronavirus le riprese sono state bloccate e sebbene la nuova data di messa in onda non sia stata ancora comunicata si parla di settembre prossimo come data d’inizio riprese. Non sappiamo ancora nulla di certo sul numero delle puntate ma dovrebbero essere quattro, e a svelare gli ospiti è stato Tvblog che da una parte ha confermato la presenza di Tiziano Ferro, dall’altra ha aggiunto nuovi nomi.

A raccontare comincia tu, le interviste e le location

Oltre al cantautore Raffaella Carrà dovrebbe intervistare Emma Marrone e Mika, personaggi altrettanto interessanti che anche se si sono già raccontati tanto al pubblico hanno senz’altro molto da dire. Sempre Blogo sottolinea che la puntata con Emma protagonista dovrebbe essere registrata in Puglia mentre le registrazioni dell’intervista di Mika dovrebbero tenersi a Miami; Latina invece dovrebbe essere la location della puntata dedicata a Tiziano Ferro. Finora vi abbiam parlato di quattro puntate, e infatti c’è un quarto ospite.

Anticipazioni A raccontare comincia tu, nome top secret tra gli ospiti della nuova stagione

Al riguardo però Tvblog ha sottolineato che si tratta di un nome top secret e che dovrebbe quindi rappresentare una sorta di asso nella manica della conduttrice. Ricordiamo che finora la Carrà ha intervistato Fiorello, Maria De Filippi, Riccardo Muti, Leonardo Bonucci, Paolo Sorrentino, Sophia Loren, Luciana Littizzetto, Loretta Goggi, Vittorio Sgarbi e Renato Zero. Le premesse per una nuova bellissima edizione insomma ci sono tutte.