A raccontare comincia tu, Loretta Goggi: la verità su Tale e Quale Show

A raccontare comincia tu, Loretta Goggi si racconta: tra carriera, amore e la verità su Tale e Quale Show

Per il secondo episodio di A raccontare comincia tu, Raffaella Carrà ha deciso di intervistare Loretta Goggi. Dunque, la puntata del 31 ottobre, ha visto due volti storici del mondo dello spettacolo italiano seduti sullo stesso divanetto. La celebre attrice (e non solo) ha sfoggiato uno stile molto rock, con tanto occhiali da sole a specchio; la padrona di casa, invece, ha scelto un look total white mettendo ancor più in risalto il suo famoso caschetto. Le due donne hanno inoltre regalato al pubblico di Rai 3 un siparietto molto divertente. In Toscana, a bordo di una golf car hanno fatto un giro sul campetto cantando e spassandosela come due buone vecchie amiche.

Loretta e Raffella si odiavano? “Ma com’è sta storia?”, la verità

“Sto per incontrare Raffaella – ha esordito la Goggi mentre si recava all’incontro – io non ho mai capito perché i media abbiano creato questo antagonismo tra me e lei. Perché a nessuno è venuto in mente, per esempio, di dire Pippo Baudo è più bravo di Corrado?!?”. “Noi saremmo il Coppi e Bartali (due ciclisti italiani famosi per la loro rivalità ndr) degli anni ’70 per qualcuno, ma com’è sta storia? Secondo me siamo diversissime te ed io”, le ha detto la Carrà proprio all’inizio dell’intervista. Per la giurata di Tale e Quale Show, la showgirl bolognese è una donna forte e piena di energia, che sbalordì tutti con la sua ultra modernità. Raffaella ha invece definito così la famosa imitatrice: “Io ti vedo come un ventaglio prezioso. Ogni stecca è una tua capacità”. I tanti complimenti che le due donne si sono scambiate confermano che non c’è stato mai nessun odio, mai nessuna rivalità.

“Perché ho posato per Playboy”, la confessione di Loretta

Nel corso dell’intensa chiacchierata, Loretta Goggi si è raccontata ed ha ripercorso tutta la sua carriera anche con una punta di emozione. Lei che ha conosciuto le luci dello spettacolo sin da quando era solo una bambina, ballando, cantando, crescendo e passando per fiction e programmi tv che l’hanno resa la grande artista che è oggi. Loretta durante la sua vita però ha anche voluto osare. Nel 1979, reduce dal successo del varietà Fantastico, posò per la rivista Playboy sfoggiando ancora più la sua bellezza e sfoderando una grande sensualità. “Ho fatto Playboy perché ero stufa di essere la ragazza della porta accanto, volevo essere quella del piano di sopra. Ho fatto questo servizio dopo essere andata in India, ma non pensate a nulla di strano. Sono cambiata io, mi sono sentita uscire da un guscio. Quel servizio era il quid che mi mancava”, ha spiegato la Goggi alla Carrà che ha accolto le sue parole ridendo.

Loretta Goggi ricorda Gianni Brezza, l’amore della sua vita

Nella vita di Loretta Goggi l’amore non è mancato. Mentre la sua carriera lievitava sempre più ha incrociato lo sguardo di Gianni Brezza, il coreografo che ha poi sposato e con il quale ha condiviso 30 anni di vita. “L’ho conosciuto in sala prove – ha raccontato – chiesi un ballerino per me da una fisicità importante, alto come me. Uno dei ragazzi del balletto mi indicò lui. Quindi lo rintracciarono e lui chiese ‘chi è la squinzia?’, riferito a me”.

Loretta Goggi rivela: “Non volevo fare Tale e Quale Show”

Quando è morto l’uomo della sua vita, Loretta si è chiusa in un gran silenzio. Poi grazie a sua sorella Daniela è volata in Argentina e quando è tornata in Italia, Carlo Conti le ha chiesto di prender parte al programma I migliori anni perché doveva fare quello che suo marito voleva far per lei. Quello per la Goggi fu un momento indimenticabile, che ancora oggi ricorda con grande emozione. “Dopo qualche mese, lui mi ha proposto Tale e Quale e io gli ho detto di no. Poi ho accettato, erano solo 4 puntate ma gli ho detto ‘guarda io non mi sento in grado'”, ha rivelato Loretta. Chi lo avrebbe detto, dunque, che sarebbe diventata uno dei volti più affermati dell’amato show televisivo del venerdì.

Arriverà uno show tutto dedicato a lei? L’indiscrezione

Per la Goggi che vanta di una carriera notevole potrebbe arrivare una grossa novità. Nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia secondo cui la Rai vorrebbe dedicarle un intero show. Uno spettacolo del genere andrebbe ad accontentare i tantissimi italiani che adorano questa grande artista. Per ora non ci sono certezze, ma si dice che il programma potrebbe essere realizzato nell’autunno del prossimo anno.

