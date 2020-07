A raccontare comincia tu, Achille Lauro ospite: anticipazioni show Carrà

By

A raccontare comincia tu si è rivelato un grande successo sia grazie alla presenza di Raffaella Carrà sia grazie agli ospiti intervistati nel corso del tempo che sono riusciti a raccontarsi alla conduttrice con tranquillità e sincerità. L’ultima indiscrezione sul programma Rai viene da Tvblog che ha aggiunto ai nomi di Tiziano Ferro, Emma Marrone e Mika, tre cantanti amatissimi che porteranno gli ascolti su livelli decisamente buoni, quello di Achille Lauro, protagonista assoluto di Sanremo 2020 e tra i personaggi più chiacchierati dell’anno. Parliamo ancora di rumor, ed è importante dirlo perché non hanno nominato il programma neanche durante la recente presentazione dei palinsesti Rai; Blogo tuttavia è una fonte affidabile e ha già svelato tra l’altro quando lo show della Carrà dovrebbe andare in onda.

A raccontare comincia tu ospiti: Achille Lauro ultimo invitato di Raffaella Carrà

Per la precisione lo scorso maggio Tvblog aveva spiegato che A raccontare comincia tu sarebbe dovuto arrivare su Rai Tre nella primavera del 2021: nessuna cancellazione dunque, e sarebbe stato tra l’altro molto strano, visto il successo della trasmissione. Eravamo rimasti ai nomi di Emma, Mika e Ferro e mancava proprio quello del quarto ospite che a quanto pare sarà il già citato Lauro, cantante che ha sfidato Sanremo con la sua chiacchieratissima Me ne frego, e che anche grazie alle trasmissioni a cui ha preso parte – pensate ad esempio alla nota Pechino Express – è diventato un vero personaggio televisivo. Insomma mai scelta fu più azzeccata. E forse non si tratta neanche di una decisione dell’ultima ora.

Il futuro di Raffaella Carrà in Rai: le ultime indiscrezioni sulla conduttrice

Ricordiamo infatti che Raffaella Carrà e Achille Lauro sono già apparsi assieme in una gag d’apertura di Viva RaiPlay di Fiorello, e proprio quell’incontro potrebbe essere stato decisivo. Al momento sulla Carrà è tutto: forse ricorderete che la conduttrice sarebbe dovuta tornare su Rai Uno con uno show del tutto inedito; le incognite però sono ancora tante, e dipendono non solo da motivi economici ma anche dalla diffusione del Covid-19 che ovviamente non permette di fare programmi a lungo termine. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.