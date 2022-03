A Melissa Satta piove in casa, tutta colpa della piscina di Wanda Nara

Pare che Melissa Satta abbia avuto qualche disguido con i suoi vicini di casa. Vicini alquanto noti, visto che si tratterebbe di Wanda Nara e Mauro Icardi. Ma che problema ha avuto? Dagospia, nella rubrica “A Lume di Candela”, ha raccontato che la showgirl sarda sarebbe incappata in una brutta disavventura condominiale nel momento in cui si è accorta che nella sua dimora milanese ha iniziato a piovere acqua dal soffitto. Motivo? E cosa c’entra la coppia Icardi-Nara? Presto detto: sembra che le perdite di acqua siano arrivate per un problema con la piscina dei suoi vicini, appunto l’argentina e il calciatore in forza al Paris Saint-Germain.

Wanda e Melissa tornano a sorridere in amore

Le due donne, seppur per motivi differenti, si sono entrambe ritrovate a soffrire le pene d’amore nei mesi scorsi. L’ex velina di Striscia la Notizia ha visto naufragare il suo matrimonio con Kevin Prince Boateng, mentre Wanda ha scoperto dei tradimenti del marito e lo ha piantato su due piedi, salvo poi fare marcia indietro e tornare sui propri passi. Morale della favola? Tutte e due hanno ritrovato il sorriso dopo il momento no.

La Satta, da mesi, frequenta l’imprenditore Mattia Rivetti, con il quale ha ritrovato pace, serenità e amore. La coppia è molta attenta alla propria privacy e difficilmente si fa immortalare dai paparazzi. Quel che però è certo è che per ora la relazione prosegue a gonfie vele e che Melissa ha ritrovato un radioso sorriso, riemergendo più forte di prima dal fallimento nuziale con il “Boa”.

Anche la Nara è tornata a sorridere ma con lo stesso uomo, vale a dire Mauro Icardi. Dopo aver trascorso settimane infernali, c’è stato un finale a lieto fine tra “Maurito” e la procuratrice sudamericana. Si mormora che il calciatore, per farsi perdonare, abbia dovuto patire non poche pene. Alla fine, però, è riuscito a riconquistare la sua dolce metà: missione compiuta. Wanda ha riaccolto tra le sue braccia l’ex giocatore dell’Inter e per il momento la crisi è stata archiviata.