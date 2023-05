A Forum due volti di Temptation e Uomini e Donne: cos’è successo

Nella puntata di Forum andata in onda questa mattina, 24 maggio, sono apparsi due volti non sconosciuti al pubblico di Canale 5. Si tratta, infatti, di due personaggi che hanno preso parte ai programmi di Maria De Filippi: Ilaria Teolis e Giacomo Caldarigi. La prima ha partecipato a Temptation Island, mentre il secondo è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Nel programma condotto da Barbara Palombelli, i sono stati protagonisti di uno scontro coniugale, risolto poi dal verdetto del giudice arbitro. Sono molti sui social ad aver riconosciuto Ilaria e Giacomo, la cui presenza non è passata inosservata. nonostante siano passati anni. Ma, andiamo a conoscere meglio i due ex protagonisti del mondo ‘mariano’.

Forum ingaggia due ex volti dei programmi di Maria De Filippi

Ilaria Teolis ha partecipato alla sesta edizione di Temptation Island insieme all’allora fidanzato Massimo Colantoni. L’uomo si avvicinò in maniera particolare alla tentatrice Elena Cianni, tanto che Ilaria aveva deciso di abbandonare il programma senza di lui. Dopodiché, Colantoni, una volta finito il programma, si fidanzò con un’altra single del villaggio, Sonia Onelli. La relazione, però, è finita dopo poco tempo. Nelle ultime settimane, poi, Massimo è diventato papà per la prima volta.

Giacomo Caldarigi, invece, ha partecipato a Uomini e Donne nel 2018, quando scese le famose scale del dating show per andare a corteggiare l’allora tronista Nilufar Addati. Tuttavia, da lì a poco, Giacomo fu eliminato, dato che Nilufar preferì continuare il suo percorso con altri corteggiatori, arrivando poi a scegliere Giordano Mazzocchi, con il quale ebbe una storia durata diversi mesi.

Dunque, a distanza di anni, Ilaria e Giacomo sono apparsi in delle vesti decisamente diverse, ricomparendo in televisioni come attori. Non si sa se i due stiano cercando di entrare nel mondo della recitazione o se si tratti di un’esperienza circoscritta all’esperienza a Forum. Ad ogni modo, nel corso del programma, i due hanno ‘interpretato’ due ex fidanzati: Ilaria ha deciso di accusare Giacomo con l’accusa di maltrattamento ad animali, demandando un risarcimento dopo la perdita di un suo animale.